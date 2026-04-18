Инвестиционное подразделение Coinbase Ventures выделило четыре ключевых направления, которые будут определять развитие криптовалютного рынка к 2026 году. Несмотря на текущее снижение инвестиций, компания видит потенциал в токенизации, специализированных биржах, DeFi нового поколения и интеграции ИИ.

Инвестиции в криптостартапы: текущая ситуация и перспективы

Первый квартал 2026 года ознаменовался снижением инвестиций в криптовалютные стартапы. По данным DefiLlama, объем вложений составил менее 5 миллиардов долларов, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Общий рынок криптовалют все еще на 40% ниже своего исторического максимума, достигнутого в октябре, а многие компании сокращают персонал, ссылаясь на влияние искусственного интеллекта. На этом фоне децентрализованные финансовые проекты также сталкиваются с трудностями, что создает впечатление неблагоприятной среды для предпринимателей.

Однако Джонатан Кинг, главный инвестор Coinbase Ventures, считает, что именно в такие периоды закладываются основы для будущего роста. «Когда наступает затишье или рынок испытывает трудности, именно тогда часто зарождаются лучшие компании», — отметил Кинг. Он подчеркнул, что инвесторы, которые проявляют активность в эти моменты, впоследствии получают значительную прибыль. Подобный подход разделяют и другие крупные игроки рынка, такие как Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Founders Fund, Bain и Alibaba Group.

«Убежденность проявляется тогда, когда она не очевидна», — добавил Кинг. — «Любой может инвестировать в растущий рынок, но истинный сигнал — это те, кто вкладывается до того, как это станет общепринятым мнением».

Четыре ключевых направления развития крипторынка

Coinbase Ventures выделяет четыре основных направления, которые, по их мнению, будут формировать ландшафт криптовалютной индустрии к 2026 году:

Токенизация активов: Перевод реальных активов в блокчейн-формат.

Специализированные биржи: Развитие инфраструктуры для институциональных инвесторов.

DeFi нового поколения: Улучшенные протоколы с повышенной компонуемостью и эффективностью.

Интеграция ИИ с криптовалютами: Использование искусственного интеллекта в блокчейн-экосистемах.

Токенизация: «Перпификация всего»

Токенизация, которую Кинг называет «перпификацией всего», представляет собой огромную возможность для расширения рынков. Речь идет о переводе традиционных активов, таких как акции, сырьевые товары и макроэкономические инструменты, в формат блокчейна. Это позволяет им торговаться непрерывно в ончейне, что уже привело к значительному росту объемов на деривативных биржах, таких как Hyperliquid.

Такие гиганты, как BlackRock, RobinHood и Greyscale, активно поддерживают идею токенизации активов. По прогнозам BlackRock, к 2030 году рынок токенизированных активов вырастет в 754 раза, достигнув отметки в 20 триллионов долларов.

Специализированные биржи и институциональная инфраструктура

Развитие институциональной рыночной инфраструктуры, включая специализированные биржи и передовые торговые технологии, является еще одним ключевым трендом. Кинг отмечает переход к более целенаправленным, профессиональным рыночным структурам, проприетарным автоматическим маркет-мейкерам (AMM), вертикально интегрированным торговым приложениям и рынкам предсказаний.

Аналитики Bernstein прогнозируют, что объем институционального криптотрейдинга увеличится более чем в три раза, с 5 миллиардов долларов в 2024 году до 18 миллиардов долларов к 2030 году. При этом доля рынка США вырастет с 7% до 20%.

DeFi нового поколения: эффективность и приватность

Следующая волна развития DeFi будет сосредоточена на создании более компонуемых, капиталоэффективных и приватных протоколов. Кинг подчеркивает, что новые протоколы будут разработаны для лучшей интеграции и масштабирования. Это мнение разделяют и традиционные финансовые институты, такие как японский банк Nomura. Их исследование показало, что институциональные инвесторы все чаще ищут стратегии получения доходности в криптовалютах, а не только роста цен токенов.

Более двух третей опрошенных институциональных инвесторов заинтересованы в механизмах DeFi, таких как стейкинг, 65% — в кредитовании и токенизированных активах, а 63% изучают деривативы и стейблкоины. Nomura отмечает, что это отражает растущий спрос на стратегии, генерирующие доход и использующие активы. Особое внимание уделяется приватности, которую Кинг называет «большим прорывом». Фонд Ethereum также активно работает над внедрением приватности в блокчейн, создав команду из 47 инженеров и исследователей. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин публично поддерживает такие технологии, как Railgun, утверждая, что приватность должна быть опцией по умолчанию для пользователей блокчейна.

Искусственный интеллект и криптовалюты

ИИ-агенты являются одной из самых недооцененных областей в криптоиндустрии, по мнению Кинга. Он считает, что ИИ-агенты становятся полноценными экономическими субъектами, каждый из которых фактически является новым «пользователем» блокчейна. Эту точку зрения разделяют такие лидеры индустрии, как CEO Coinbase Брайан Армстронг, бывший CEO Binance Чанпэн Чжао и CEO Circle Джереми Аллэйр.

Coinbase активно сотрудничает с технологическими гигантами, такими как Amazon, Google и Stripe, в рамках своего протокола x402. Этот протокол разработан как универсальный стандарт для встраивания платежей непосредственно в веб-взаимодействия, позволяя ИИ-агентам, API и приложениям передавать денежную стоимость так же бесшовно, как они обмениваются данными через интернет. По прогнозам McKinsey, к 2030 году этот рынок может достичь 5 триллионов долларов.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ эти тенденции указывают на потенциальные новые возможности и риски. Развитие специализированных бирж и институциональной инфраструктуры может привести к увеличению ликвидности и появлению новых инвестиционных продуктов, доступных для более широкого круга участников. Однако это также может усилить конкуренцию и потребовать адаптации к более строгим регуляторным требованиям.

Рост токенизации реальных активов открывает перспективы для диверсификации портфелей и инвестирования в новые классы активов через блокчейн. Для майнеров, особенно тех, кто работает с ASIC-оборудованием, важно следить за развитием энергоэффективных решений и возможностями интеграции с ИИ-технологиями, которые могут оптимизировать процессы майнинга и управления фермами. Усиление приватности в DeFi может стать важным фактором для тех, кто ищет более анонимные и безопасные способы взаимодействия с децентрализованными протоколами, что особенно актуально в условиях ужесточения финансового контроля.

В целом, эти тренды подчеркивают продолжающуюся эволюцию крипторынка от нишевого явления к более зрелой и интегрированной финансовой системе. Успех будет зависеть от способности адаптироваться к новым технологиям и регуляторным изменениям, а также от готовности исследовать новые возможности, которые открывают токенизация, ИИ и DeFi нового поколения.