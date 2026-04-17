В России внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за оказание криптоуслуг без регистрации в ЦБ РФ.

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности за оказание криптовалютных услуг без обязательной регистрации в Центральном банке России. Согласно документу, физические и юридические лица, предоставляющие такие услуги без соответствующего разрешения, могут столкнуться с крупными штрафами и даже тюремным заключением.

Инициатива направлена на ужесточение контроля над криптовалютным рынком в стране. Законопроект требует обязательной регистрации всех операторов криптоуслуг в ЦБ РФ, включая обменники, платформы для торговли криптовалютой и другие сервисы, связанные с цифровыми активами.

Предлагаемые меры наказания варьируются в зависимости от тяжести нарушения. Для физических лиц штрафы могут достигать 500 тысяч рублей, а срок лишения свободы — до 7 лет. Юридическим лицам грозят штрафы до 1 миллиона рублей и приостановка деятельности.

Этот законопроект является частью более широкой стратегии российских властей по регулированию криптовалютного рынка. Ранее ЦБ РФ уже высказывал обеспокоенность по поводу использования цифровых активов для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности.

Что это значит

Для российских пользователей криптовалюты это означает необходимость более тщательного выбора платформ и сервисов для работы с цифровыми активами. Теперь важно убедиться, что выбранный сервис зарегистрирован в ЦБ РФ, чтобы избежать юридических последствий. Для майнеров и инвесторов это также сигнал о том, что российские власти продолжают ужесточать контроль над криптовалютным рынком, что может повлиять на доступность и удобство использования криптоуслуг в стране.