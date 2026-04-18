Новое исследование демонстрирует, как квантовые компьютеры могут взломать криптографию биткоина всего за 9 минут, ставя под угрозу безопасность сети.

Современные квантовые компьютеры представляют серьёзную угрозу для криптографической защиты биткоина. Согласно последним исследованиям, такие устройства способны взломать приватные ключи BTC всего за 9 минут, что ставит под вопрос долгосрочную безопасность сети.

Как работает взлом

Биткоин использует алгоритм цифровой подписи ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) для защиты транзакций. Этот метод основан на сложности решения задачи дискретного логарифмирования в эллиптических кривых. Однако квантовые компьютеры, благодаря алгоритму Шора, могут эффективно решать такие задачи, что делает ECDSA уязвимым.

Исследование Google, опубликованное в апреле 2026 года, показало, что квантовый компьютер с 1 миллионом кубитов способен взломать биткоин-кошелёк за считанные минуты. Это стало возможным благодаря оптимизации алгоритма Шора, который теперь требует меньше ресурсов для выполнения.

Последствия для биткоина

Если квантовые компьютеры достигнут необходимого уровня мощности, это может привести к массовым кражам средств с биткоин-кошельков. Особенно уязвимыми окажутся кошельки, которые не обновлялись с момента создания, так как их публичные ключи могут быть легко вычислены из адресов.

Для защиты от этой угрозы разработчики биткоина уже работают над внедрением постквантовой криптографии. Одним из возможных решений является переход на алгоритмы, устойчивые к квантовым атакам, такие как латтис-криптография.

Что это значит

Для пользователей биткоина в России и СНГ важно понимать, что текущая криптографическая защита может стать уязвимой в ближайшие годы. Рекомендуется использовать современные кошельки, которые поддерживают обновления безопасности, и избегать повторного использования адресов. Майнерам стоит следить за развитием постквантовых технологий, так как это может повлиять на будущее сети биткоин и оборудования для майнинга.