Биткоин держится выше $75 000, но данные Binance показывают снижение агрессивного спроса. Что это значит для рынка и российских майнеров?

Биткоин продолжает удерживаться выше отметки $75 000, приближаясь к ключевой зоне сопротивления в $77 000–$78 000. Однако внутренние данные Binance свидетельствуют о снижении агрессивного спроса, что ставит под вопрос устойчивость текущего роста. По курсу ЦБ РФ это около 7 млн ₽ за один BTC.

Триггер события

С марта 2024 года биткоин демонстрирует последовательный рост, формируя более высокие минимумы на графике. Цена поднялась с $60 000 до текущих $77 400, что выглядит как начало устойчивого восстановления. Однако данные Binance показывают, что этот рост не сопровождается увеличением агрессивного спроса или роста левереджа.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020–2025

В мае 2024 года ситуация была иной: тогда рост биткоина до $70 000 сопровождался резким увеличением фандинговых ставок и объёмов спота. Например, фандинговые ставки на Binance достигали 0,1% в день, что указывало на активное использование левереджа. Сейчас же ставки колеблются около нуля, что говорит об отсутствии агрессивных длинных позиций.

Цифры, которые меняют картину

Фандинговые ставки на Binance: ≈0% (в мае 2024 — до 0,1%).

Taker Buy Volume: снижение на 15% за последнюю неделю.

Цена биткоина: $77 400 (около 7 млн ₽ по курсу ЦБ РФ).

Ключевая зона сопротивления: $77 000–$78 000.

Что это меняет на горизонте 3–6 месяцев

Если биткоин преодолеет сопротивление в $78 000, это может открыть путь к $82 000. Однако отсутствие агрессивного спроса делает текущий рост уязвимым. В случае отката ниже $73 000, цена может вернуться к уровню $69 000–$70 000. Для российских майнеров это означает необходимость пересмотреть стратегии хеджирования, особенно с учётом текущих тарифов на электроэнергию в промышленных зонах (в среднем 3–5 ₽/кВт·ч в Иркутской области и Красноярском крае).

В редакции MinerWorld отмечают, что текущий рост биткоина может быть результатом пассивного накопления крупными игроками, что делает его более устойчивым, чем кажется на первый взгляд. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на размещение оборудования на промышленной площадке.