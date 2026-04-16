Регулирование

Глава CFTC Майк Селиг столкнулся с критикой в Конгрессе США

Глава CFTC Майк Селиг подвергся критике со стороны обеих партий в Конгрессе США из-за вопросов регулирования прогнозных рынков и криптовалютных фьючерсов.

Глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Майк Селиг столкнулся с жёсткой критикой со стороны представителей обеих партий в ходе слушаний в комитете Палаты представителей США в четверг. Основными темами обсуждения стали регулирование прогнозных рынков, включая спорт и военные события, а также криптовалютные бессрочные фьючерсы, предлагаемые платформой Hyperliquid.

Представители как Демократической, так и Республиканской партии выразили обеспокоенность потенциальными рисками, связанными с прогнозными рынками. По их мнению, такие платформы могут использоваться для манипуляций и ставок на трагические события, что поднимает серьёзные этические вопросы.

Особое внимание было уделено криптовалютным бессрочным фьючерсам, которые позволяют трейдерам торговать с использованием кредитного плеча без установленного срока экспирации. Платформа Hyperliquid, предлагающая такие инструменты, оказалась в центре внимания регуляторов. Члены комитета выразили обеспокоенность недостаточным уровнем защиты инвесторов и потенциальными рисками для финансовой стабильности.

Майк Селиг, в свою очередь, отметил, что CFTC активно работает над созданием сбалансированной регуляторной среды, которая будет способствовать инновациям, одновременно защищая интересы инвесторов. Однако представители Конгресса потребовали более жёстких мер контроля и прозрачности в работе как прогнозных рынков, так и криптовалютных платформ.

Что это значит для России и СНГ? Усиление регулирования криптовалютных рынков в США может повлиять на глобальную индустрию, включая российских и снг-шных инвесторов. Возможные ужесточения правил могут привести к ограничению доступа к международным платформам и увеличению рисков для трейдеров. Майнерам и инвесторам стоит внимательно следить за развитием ситуации и учитывать новые регуляторные требования при выборе платформ для торговли.

Частые вопросы

Почему Майка Селига критиковали в Конгрессе?
Майка Селига критиковали за недостаточное регулирование прогнозных рынков и криптовалютных фьючерсов, что вызывает обеспокоенность рисками для инвесторов.
Какие риски связаны с прогнозными рынками?
Прогнозные рынки могут использоваться для манипуляций и ставок на трагические события, что поднимает серьёзные этические вопросы.
Как это повлияет на российских инвесторов?
Ужесточение регулирования в США может ограничить доступ российских инвесторов к международным платформам и увеличить риски для трейдеров.

