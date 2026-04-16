Регулирование

Переписки с ИИ могут быть использованы против вас в суде

Крупные юридические фирмы предупреждают клиентов о рисках использования ИИ-чатов после решения суда в Нью-Йорке.

Судья федерального округа Нью-Йорка два месяца назад постановил, что переписки с искусственным интеллектом могут быть изъяты прокурорами и использованы в качестве доказательств в суде. Это решение вызвало серьёзную обеспокоенность в юридическом сообществе.

Более десятка крупных юридических фирм уже выпустили предупреждения для своих клиентов, рекомендуя с осторожностью использовать ИИ-инструменты для обсуждения конфиденциальной информации. Среди них — такие известные компании, как Baker McKenzie, Clifford Chance и White & Case.

Эксперты отмечают, что использование ИИ в юридической практике становится всё более распространённым, однако правовые нормы в этой области пока недостаточно развиты. «Судьи всё чаще рассматривают данные, полученные из ИИ-чатов, как допустимые доказательства», — заявил представитель одной из фирм.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Даже если вы используете ИИ-инструменты для личных или рабочих целей, важно помнить, что ваши переписки могут быть использованы против вас в суде. Это особенно актуально для предпринимателей и юристов, которые обсуждают конфиденциальные вопросы через такие платформы.

Частые вопросы

Что произошло с переписками ИИ?
Судья в Нью-Йорке постановил, что переписки с ИИ могут быть изъяты прокурорами и использованы в суде.
Почему это важно для юрфирм?
Юридические фирмы предупреждают клиентов о рисках использования ИИ для обсуждения конфиденциальной информации.
Как это влияет на пользователей?
Переписки с ИИ могут быть использованы против вас в суде, что важно учитывать при обсуждении конфиденциальных вопросов.

