Житель Техаса Роберт Данлап приговорён к 23 годам заключения за организацию мошеннической схемы с криптовалютой Meta-1 Coin на сумму $20 млн.

Житель Техаса Роберт Данлап получил 23 года тюремного заключения за организацию масштабной мошеннической схемы с криптовалютой Meta-1 Coin. Суд признал его виновным в присвоении более $20 млн от инвесторов, которые поверили в обещания высокой доходности.

Согласно материалам дела, с 2018 по 2023 год Данлап и его сообщники продвигали Meta-1 Coin как инвестиционный актив, обеспеченный $44 млрд в золоте и $1 млрд в произведениях искусства. Однако эти активы оказались вымышленными, а сама криптовалюта не имела реальной ценности.

«Мошенники использовали сложную сеть компаний и банковских счетов для сокрытия своих преступлений», — заявили представители прокуратуры. Они также отметили, что Данлап лично контролировал большую часть средств, которые были потрачены на роскошный образ жизни.

Судья при вынесении приговора подчеркнул, что Данлап не только обманул сотни людей, но и нанёс серьёзный ущерб репутации криптовалютной индустрии. Помимо тюремного срока, он обязан выплатить $20 млн в качестве компенсации пострадавшим инвесторам.

Что это значит

Этот случай стал очередным напоминанием о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты. Инвесторам из России и СНГ стоит тщательно проверять информацию о проектах и избегать предложений, которые обещают гарантированную доходность. Регулирующие органы продолжают ужесточать контроль над крипторынком, чтобы предотвратить подобные мошеннические схемы.