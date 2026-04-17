Объёмы торгов на централизованных криптобиржах упали на 39% в первом квартале

Март стал самым слабым месяцем для централизованных криптобирж с ноября 2023 года: объёмы торгов составили $800 млрд.

Объёмы торгов на централизованных криптобиржах упали на 39% в первом квартале

Первый квартал 2024 года стал непростым для централизованных криптобирж (CEX). По данным аналитической платформы CoinGecko, объёмы торгов на таких площадках снизились на 39% по сравнению с предыдущим кварталом, составив $2,9 трлн.

Март оказался особенно сложным месяцем, когда совокупный объём торгов упал до $800 млрд. Это минимальный показатель с ноября 2023 года. Причиной такого снижения стали как общее замедление активности на крипторынке, так и усиление конкуренции со стороны децентрализованных бирж (DEX).

Стоит отметить, что в последние месяцы наблюдается устойчивый рост популярности DEX. Пользователи всё чаще выбирают платформы, которые предлагают большую анонимность и контроль над своими средствами. Однако централизованные биржи по-прежнему остаются основным каналом для крупных институциональных инвесторов.

Эксперты связывают текущую ситуацию с продолжающейся «криптозимой» — периодом низкой активности и волатильности на рынке цифровых активов. Несмотря на некоторое оживление в начале года, связанное с запуском спотовых биткоин-ETF в США, общий тренд остаётся негативным.

Что это значит

Для российских инвесторов и трейдеров снижение объёмов торгов на CEX может означать уменьшение ликвидности и рост спредов на популярных криптопарах. В таких условиях стоит обратить внимание на альтернативные площадки, включая DEX, а также тщательно анализировать рыночную ситуацию перед совершением крупных сделок.

Частые вопросы

На сколько снизились объёмы торгов на CEX в первом квартале?
Объёмы торгов на централизованных криптобиржах упали на 39% в первом квартале 2024 года, составив $2,9 трлн.
Почему март стал самым слабым месяцем?
Март стал самым слабым месяцем с ноября 2023 года из-за общего замедления активности на крипторынке и роста конкуренции со стороны DEX.
Что делать инвесторам в условиях снижения объёмов?
Инвесторам стоит обратить внимание на альтернативные площадки, такие как DEX, и тщательно анализировать рыночную ситуацию перед крупными сделками.

