Polymarket внедряет мониторинг Chainalysis для борьбы с инсайдом

Polymarket интегрировал инструменты Chainalysis для мониторинга данных блокчейна в реальном времени, чтобы предотвратить инсайдерскую торговлю и манипуляции на рынке.

Polymarket объявил о партнёрстве с Chainalysis для внедрения инструментов мониторинга данных блокчейна в реальном времени. Это шаг к повышению прозрачности и предотвращению инсайдерской торговли на платформе прогнозных рынков. Коротко:

  • Реальный мониторинг транзакций для выявления подозрительных активностей
  • Цель — снижение рисков манипуляций и инсайда
  • Укрепление доверия пользователей и регуляторов

Развёрнуто по фактам

Polymarket, платформа для прогнозных рынков на блокчейне, интегрировала решения Chainalysis для анализа транзакций в реальном времени. Это позволяет отслеживать подозрительные активности, такие как инсайдерская торговля и манипуляции рынком. Chainalysis предоставляет инструменты для идентификации и анализа потоков средств, что помогает Polymarket соответствовать стандартам прозрачности, аналогичным Уолл-стрит.

Что говорят данные

Согласно Chainalysis, в 2023 году объём подозрительных транзакций в криптоиндустрии составил $20,1 млрд. Внедрение подобных инструментов мониторинга может снизить этот показатель на 15-20% в течение года. Polymarket уже обрабатывает более 1 млн транзакций ежемесячно, что делает контроль критически важным.

Прогноз и риски

Внедрение Chainalysis может повысить доверие пользователей и регуляторов к Polymarket. Однако остаются риски, связанные с адаптацией новых технологий и возможным увеличением операционных издержек. В редакции MinerWorld отмечают, что такие меры могут стать стандартом для криптоплатформ уже в ближайшие 2-3 года.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских пользователей Polymarket это означает повышение прозрачности и снижение рисков мошенничества. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это также может повлиять на стоимость транзакций. Кроме того, российские регуляторы могут рассмотреть аналогичные меры для платформ, работающих в рамках ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Итог: Polymarket делает шаг к повышению прозрачности, что может стать примером для других криптоплатформ.

Частые вопросы

Как это повлияет на российских пользователей Polymarket?
Российские пользователи получат более прозрачную платформу с меньшим риском мошенничества, но возможен рост стоимости транзакций.
Какие риски связаны с внедрением Chainalysis?
Основные риски — адаптация новых технологий и увеличение операционных издержек.
Могут ли российские регуляторы внедрить аналогичные меры?
Российские регуляторы могут рассмотреть аналогичные меры для платформ, работающих в рамках ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

