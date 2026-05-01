Экономист Питер Шифф назвал акции MicroStrategy и схему привилегированных бумаг STRC мошенничеством, сравнив их с проектом Nakamoto Games, который потерял 99% стоимости за год.

Коротко: известный экономист Питер Шифф публично обвинил Майкла Сейлора, CEO MicroStrategy, в создании мошеннических схем. Акции компании и её привилегированные бумаги STRC он сравнил с токеном Nakamoto Games (NAKA), который за год потерял 99% стоимости. Заявления прозвучали на фоне роста интереса к криптовалютам и старта сезона отраслевых конференций.

Развёрнуто по фактам

Питер Шифф, известный критик криптовалют, усилил свои нападки на MicroStrategy и её CEO Майкла Сейлора. Он назвал акции компании и схему привилегированных бумаг STRC мошенничеством, сравнив их с проектом Nakamoto Games (NAKA). Токен NAKA за год потерял 99% стоимости, что Шифф считает предвестником будущего бумаг MicroStrategy.

MicroStrategy — крупнейший корпоративный держатель биткоина с резервами в 214 000 BTC. Компания активно использует криптовалюту как инструмент хеджирования инфляции. Однако Шифф считает эту стратегию рискованной и сравнивает её с финансовыми пирамидами.

Что говорят данные

Акции MicroStrategy (MSTR) с начала года выросли на 120%, что значительно превышает рост биткоина за тот же период. Однако Шифф указывает на высокий уровень долга компании — $2,4 млрд, что делает её уязвимой к рыночным колебаниям. По его мнению, это классический пример финансового пузыря.

В редакции MinerWorld отмечают, что текущая капитализация MicroStrategy в $25 млрд основана на ожиданиях роста биткоина, а не на фундаментальных показателях бизнеса.

Прогноз и риски

Шифф прогнозирует крах бумаг MicroStrategy, аналогичный обвалу токена NAKA. Он считает, что инвесторы, покупающие акции компании и бумаги STRC, столкнутся с аналогичными потерями. Экономист также критикует регуляторов и финансовых журналистов за попустительство в отношении подобных схем.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских инвесторов ситуация с MicroStrategy может стать уроком диверсификации рисков. В условиях высокой волатильности рубля (курс ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1) важно учитывать не только потенциальную доходность, но и фундаментальные показатели компаний. По данным ФНС, число российских майнеров, зарегистрированных в реестре, продолжает расти, что подчёркивает интерес к криптовалютам как инструменту сохранения капитала.

Итог: критика Питера Шиффа поднимает важные вопросы о прозрачности и устойчивости бизнес-моделей, связанных с криптовалютами. Для инвесторов это повод тщательнее оценивать риски и не полагаться исключительно на рыночные тренды.