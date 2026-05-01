Объём спотовых покупок биткоина (CVD) за неделю вырос на 199,1%, достигнув $54,8 млн против $18,3 млн неделей ранее. Параллельно объём перпетуальных контрактов увеличился на 174,7% до $315,1 млн, что подтверждает давление в обоих направлениях.

Что произошло

Резкий рост CVD стал результатом агрессивных покупок на спотовом рынке. ETF-фонды также демонстрируют восстановление притока капитала после нескольких недель стагнации, что поддерживает цену биткоина выше $78 000. BlackRock's IBIT зафиксировал рост на 1,33% вчерашней сессии, что указывает на возобновление интереса институциональных инвесторов.

Контекст и предыстория события

После периода оттока капитала из ETF-фондов, который оказывал давление на ликвидность спотового рынка, ситуация начала меняться. Открытый интерес восстановился до $25 млрд, что аналитики Bernstein считают признаком возвращения левериджа. В отличие от январского ралли, которое было подогрето фьючерсами, текущий рост основан на спотовых покупках.

Реакция рынка

Биткоин держится на уровне $77 000 внутри дня, сохраняя поддержку выше $75 000. Индикатор RSI находится на повышенных уровнях, но ещё не достиг зоны перекупленности, что оставляет пространство для дальнейшего роста. Если цена закрепится выше $75 000 на недельном закрытии, следующей целью станет уровень $80 000, а затем $82 000, где сосредоточено значительное сопротивление.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров, особенно в регионах с низкими тарифами на электроэнергию (например, в Иркутской области или Красноярском крае, где стоимость киловатта составляет около 3-5 рублей), рост цены биткоина может увеличить рентабельность добычи. По нашим наблюдениям, в редакции MinerWorld отмечают, что при текущем курсе ЦБ РФ около 90 рублей за доллар доходность майнинга может вырасти на 15-20% в рублёвом эквиваленте.

Для инвесторов важно учитывать, что рост спотового объёма и восстановление интереса ETF-фондов создают устойчивую основу для дальнейшего повышения цены. Однако риски остаются: высокий открытый интерес ($25 млрд) и растущий леверидж могут спровоцировать каскад ликвидаций при резких колебаниях рынка.