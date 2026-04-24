Morgan Stanley, один из крупнейших инвестиционных банков мира, запустил специализированное предложение для эмитентов стейблкоинов. Теперь они могут размещать свои резервы в фонде денежного рынка MSNXX, что открывает новые возможности для управления ликвидностью и обеспечения стабильности криптоактивов. Доступ к услуге возможен при инвестициях от $10 млн.

Крупный американский инвестиционный банк Morgan Stanley представил новую услугу, ориентированную на эмитентов стейблкоинов. Теперь компании, выпускающие привязанные к фиатным валютам криптоактивы, могут инвестировать свои резервы в фонд денежного рынка MSNXX, управляемый Morgan Stanley. Это предложение направлено на обеспечение большей стабильности и ликвидности для стейблкоинов, а также на интеграцию традиционных финансовых инструментов с развивающимся рынком цифровых активов.

Для получения доступа к данной услуге эмитентам стейблкоинов необходимо внести минимальный объем инвестиций в размере 10 миллионов долларов США в фонд MSNXX. Этот фонд представляет собой традиционный инструмент денежного рынка, который обычно инвестирует в высоколиквидные и краткосрочные долговые ценные бумаги, такие как казначейские векселя, коммерческие бумаги и депозитные сертификаты. Такие фонды известны своей низкой волатильностью и направлены на сохранение капитала, что делает их привлекательным вариантом для размещения резервов, поддерживающих стейблкоины.

Использование фондов денежного рынка для обеспечения стейблкоинов не является новой практикой, однако предложение от такого крупного игрока, как Morgan Stanley, подчеркивает растущее признание и институционализацию криптовалютного рынка. Традиционно, резервы стейблкоинов могут храниться в различных формах, включая наличные деньги, государственные облигации, корпоративные облигации и другие эквиваленты денежных средств. Размещение этих резервов в регулируемых и прозрачных финансовых продуктах, таких как фонды денежного рынка, может повысить доверие инвесторов к стабильности и надежности стейблкоинов.

Этот шаг Morgan Stanley также отражает общую тенденцию на рынке, где крупные финансовые учреждения все активнее исследуют и интегрируют технологии блокчейна и цифровые активы в свои традиционные бизнес-модели. Это может способствовать дальнейшему сближению традиционных финансов и децентрализованных технологий, открывая новые пути для управления капиталом и инвестирования. Для эмитентов стейблкоинов это означает доступ к более широкому спектру финансовых инструментов и профессиональному управлению активами, что потенциально может снизить риски и оптимизировать доходность их резервов.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Для участников криптовалютного рынка из России и стран СНГ, включая майнеров и инвесторов, новость от Morgan Stanley является индикатором продолжающейся глобальной институционализации криптоиндустрии. Хотя прямого доступа к фондам Morgan Stanley для большинства розничных инвесторов из этих регионов пока нет, это событие косвенно влияет на рынок. Увеличение доверия к стейблкоинам за счет их поддержки крупными банками может способствовать росту их использования в международных расчетах и торговле, что, в свою очередь, может стабилизировать крипторынок в целом. Для майнеров это означает потенциальное увеличение ликвидности и стабильности в экосистеме, где стейблкоины часто используются для фиксации прибыли или обеспечения торговых операций. Укрепление позиций стейблкоинов как надежного средства обмена может также снизить риски, связанные с волатильностью других криптовалют, что важно для планирования долгосрочных инвестиций и операционной деятельности.