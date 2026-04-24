Компания Meta анонсировала масштабные сокращения персонала, затронув около 8000 сотрудников, что составляет 10% штата. Это часть стратегии по оптимизации расходов и компенсации значительных инвестиций в развитие искусственного интеллекта.

Масштабные сокращения в Meta: 8000 сотрудников под угрозой увольнения

Корпорация Meta Platforms, владелец Facebook и Instagram, объявила о планах по значительному сокращению штата. Согласно служебной записке, разосланной сотрудникам, компания намерена уволить около 8000 человек, что составляет примерно 10% от общего числа персонала. Эта волна увольнений, как сообщает агентство Bloomberg, стартует 20 мая 2026 года и является частью комплексной стратегии по оптимизации операционных расходов.

Помимо непосредственных увольнений, Meta также аннулировала около 6000 ранее открытых вакансий. Эти меры предпринимаются на фоне существенных финансовых вызовов: только в марте 2026 года капитализация компании сократилась на $310 млрд. Это падение связано как с продолжающимися судебными разбирательствами, так и с колоссальными инвестициями в развитие технологий искусственного интеллекта.

Контекст и причины реструктуризации

Вице-президент Meta по персоналу, Джанель Гейл, прокомментировала ситуацию, заявив, что «мы делаем это в рамках наших постоянных усилий по повышению эффективности работы компании и для того, чтобы компенсировать другие инвестиции». Сокращения призваны высвободить ресурсы, необходимые для дальнейшего развития ключевых стратегических направлений, в частности, ИИ.

Сотрудникам, попавшим под сокращение, обещаны «щедрые бонусы». В пакет компенсаций войдут денежные выплаты, а для работников из США — медицинская страховка на срок до 18 месяцев. Это не первая волна увольнений в Meta за последнее время. В феврале 2026 года уже проводились сокращения, однако тогда они объяснялись «неудовлетворительными результатами» отдельных сотрудников, и предполагалось, что часть уволенных будет замещена новыми специалистами на других позициях.

Реакция сотрудников и стратегический фокус на ИИ

Внутри компании, по данным Financial Times, растет недовольство. Персонал выражает усталость от постоянных реорганизаций и увольнений, в то время как руководство активно инвестирует в ИИ-направление. Дополнительную критику вызвало недавнее решение об обязательной установке программного обеспечения для отслеживания активности на рабочих компьютерах. Это ПО предназначено для обучения новых моделей ИИ, но сотрудники опасаются, что таким образом компания готовит себе замену.

Стратегический сдвиг Meta в сторону искусственного интеллекта подтверждается созданием в июле 2025 года нового подразделения — Meta Superintelligence Labs. В него вошли ведущие специалисты в области ИИ из таких гигантов, как Google и OpenAI. Основная цель этого подразделения — разработка «Персонального суперинтеллекта» (Personal Superintelligence), универсального ИИ-помощника, способного интегрироваться во все аспекты повседневной жизни и работы.

Первым значимым результатом этой новой концепции стала модель Muse Spark, которая, по заявлениям компании, представляет собой качественный прорыв по сравнению с предыдущей версией Llama 4 Maverick. Эти инвестиции и амбициозные цели в области ИИ требуют значительных финансовых вливаний, что, по всей видимости, и стало основной причиной текущих масштабных сокращений.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, следящих за технологическим сектором, эти события в Meta указывают на продолжающуюся тенденцию к консолидации и оптимизации в крупных IT-компаниях. Сокращения персонала, несмотря на их негативный социальный аспект, часто воспринимаются рынком как признак стремления к повышению эффективности и прибыльности. Учитывая значительные инвестиции в ИИ, Meta демонстрирует четкий стратегический приоритет, который может принести долгосрочные выгоды, но требует краткосрочных жертв. Для майнеров криптовалют, напрямую не связанных с Meta, это событие служит напоминанием о волатильности и динамичности технологического сектора, косвенно влияющего на общее настроение рынка и инвестиционные потоки в высокотехнологичные активы, включая криптовалюты.