Открытый интерес по опционам на спотовый Bitcoin ETF BlackRock (IBIT) превысил аналогичный показатель на криптобирже Deribit, что указывает на растущий институциональный спрос на регулируемые криптодеривативы в США.

Опционы на Bitcoin ETF BlackRock (IBIT) обошли Deribit по открытому интересу

В пятницу, 24 мая, открытый интерес по опционам на спотовый биржевой фонд (ETF) на биткоин от BlackRock, известный как IBIT, достиг отметки в 2,2 миллиарда долларов. Этот показатель впервые превысил совокупный открытый интерес по всем опционам на биткоин, торгующимся на крупнейшей криптодеривативной бирже Deribit, который составил 2 миллиарда долларов. Данное событие является значимым индикатором растущего институционального принятия криптовалют и их интеграции в традиционные финансовые рынки США.

Превышение открытого интереса по опционам на IBIT над Deribit подчеркивает смещение фокуса крупных инвесторов в сторону регулируемых финансовых инструментов. Опционы на IBIT торгуются на Чикагской бирже опционов (Cboe), что обеспечивает высокий уровень регулирования и прозрачности, привычный для институциональных игроков. Это контрастирует с офшорными платформами, такими как Deribit, которые, несмотря на свою популярность среди розничных и некоторых институциональных трейдеров, работают в менее строгих юрисдикциях.

Рост интереса к опционам на IBIT свидетельствует о том, что институциональные инвесторы активно используют эти инструменты для управления рисками, спекуляций и формирования сложных торговых стратегий. Возможность торговать опционами на биткоин через регулируемые каналы открывает доступ к крипторынку для тех участников, которые ранее были ограничены из-за регуляторных или комплаенс-требований. Это также указывает на зрелость рынка биткоина, который теперь предлагает не только спотовые продукты, но и широкий спектр деривативов, аналогичных традиционным классам активов.

С момента запуска спотовых биткоин-ETF в США в январе 2024 года, эти фонды привлекли значительные объемы капитала. BlackRock IBIT стал одним из лидеров по притоку средств, что способствовало его быстрому росту и формированию глубокой ликвидности. Доступность опционов на такие фонды дополнительно расширяет возможности для инвесторов, позволяя им более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и хеджировать свои позиции в биткоине без прямого владения базовым активом.

«Это явный признак того, что криптовалюта стала мейнстримной ставкой», — отмечают аналитики CoinDesk.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Для российского и СНГ-рынка, где регулирование криптовалют находится на стадии формирования, рост институционального интереса к биткоину через регулируемые инструменты в США имеет косвенное, но важное значение. Это демонстрирует глобальную тенденцию к легализации и интеграции криптовалют в мировую финансовую систему. Хотя прямые инвестиции в американские ETF для большинства инвесторов из РФ/СНГ затруднены из-за санкций и регуляторных барьеров, общая легитимизация биткоина способствует росту его цены и стабильности, что выгодно для всех участников рынка, включая майнеров.

Для майнеров из России и СНГ, которые занимаются добычей биткоина, укрепление позиций BTC как институционального актива означает потенциально более высокую и стабильную стоимость добываемой криптовалюты. Это может привести к увеличению рентабельности майнинга и привлечению дополнительных инвестиций в отрасль. Однако, важно помнить о необходимости адаптации к постоянно меняющемуся регуляторному ландшафту в своих регионах и поиске легальных путей реализации добытых активов.