Опционы на Bitcoin ETF BlackRock превзошли Deribit по открытому интересу

Открытый интерес по опционам на спотовый Bitcoin ETF BlackRock (IBIT) превысил аналогичный показатель на криптобирже Deribit, что указывает на растущий институциональный спрос на регулируемые криптодеривативы в США.

Опционы на Bitcoin ETF BlackRock превзошли Deribit по открытому интересу

Опционы на Bitcoin ETF BlackRock (IBIT) обошли Deribit по открытому интересу

В пятницу, 24 мая, открытый интерес по опционам на спотовый биржевой фонд (ETF) на биткоин от BlackRock, известный как IBIT, достиг отметки в 2,2 миллиарда долларов. Этот показатель впервые превысил совокупный открытый интерес по всем опционам на биткоин, торгующимся на крупнейшей криптодеривативной бирже Deribit, который составил 2 миллиарда долларов. Данное событие является значимым индикатором растущего институционального принятия криптовалют и их интеграции в традиционные финансовые рынки США.

Превышение открытого интереса по опционам на IBIT над Deribit подчеркивает смещение фокуса крупных инвесторов в сторону регулируемых финансовых инструментов. Опционы на IBIT торгуются на Чикагской бирже опционов (Cboe), что обеспечивает высокий уровень регулирования и прозрачности, привычный для институциональных игроков. Это контрастирует с офшорными платформами, такими как Deribit, которые, несмотря на свою популярность среди розничных и некоторых институциональных трейдеров, работают в менее строгих юрисдикциях.

Рост интереса к опционам на IBIT свидетельствует о том, что институциональные инвесторы активно используют эти инструменты для управления рисками, спекуляций и формирования сложных торговых стратегий. Возможность торговать опционами на биткоин через регулируемые каналы открывает доступ к крипторынку для тех участников, которые ранее были ограничены из-за регуляторных или комплаенс-требований. Это также указывает на зрелость рынка биткоина, который теперь предлагает не только спотовые продукты, но и широкий спектр деривативов, аналогичных традиционным классам активов.

С момента запуска спотовых биткоин-ETF в США в январе 2024 года, эти фонды привлекли значительные объемы капитала. BlackRock IBIT стал одним из лидеров по притоку средств, что способствовало его быстрому росту и формированию глубокой ликвидности. Доступность опционов на такие фонды дополнительно расширяет возможности для инвесторов, позволяя им более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и хеджировать свои позиции в биткоине без прямого владения базовым активом.

«Это явный признак того, что криптовалюта стала мейнстримной ставкой», — отмечают аналитики CoinDesk.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Для российского и СНГ-рынка, где регулирование криптовалют находится на стадии формирования, рост институционального интереса к биткоину через регулируемые инструменты в США имеет косвенное, но важное значение. Это демонстрирует глобальную тенденцию к легализации и интеграции криптовалют в мировую финансовую систему. Хотя прямые инвестиции в американские ETF для большинства инвесторов из РФ/СНГ затруднены из-за санкций и регуляторных барьеров, общая легитимизация биткоина способствует росту его цены и стабильности, что выгодно для всех участников рынка, включая майнеров.

Для майнеров из России и СНГ, которые занимаются добычей биткоина, укрепление позиций BTC как институционального актива означает потенциально более высокую и стабильную стоимость добываемой криптовалюты. Это может привести к увеличению рентабельности майнинга и привлечению дополнительных инвестиций в отрасль. Однако, важно помнить о необходимости адаптации к постоянно меняющемуся регуляторному ландшафту в своих регионах и поиске легальных путей реализации добытых активов.

Частые вопросы

Что означает превышение открытого интереса IBIT над Deribit?
Это указывает на значительный рост институционального спроса на регулируемые финансовые продукты, связанные с биткоином, и их интеграцию в традиционные финансовые рынки США, что является важным шагом к легитимизации криптовалют.
Как это событие влияет на цену биткоина?
Рост институционального интереса и притока капитала через регулируемые ETF и опционы обычно оказывает положительное влияние на цену биткоина, поскольку увеличивает спрос и ликвидность актива на мировом рынке.
Что это значит для майнеров из РФ/СНГ?
Для майнеров это означает потенциально более высокую и стабильную стоимость добываемого биткоина, что может увеличить рентабельность. Однако, им по-прежнему необходимо учитывать местное регулирование и санкционные ограничения при реализации активов.

    Похожие новости