Федеральная резервная система США, по всей видимости, не изменит свою денежно-кредитную политику на предстоящем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Участники рынка прогнозируют сохранение текущих процентных ставок, при этом ожидания снижения отсутствуют вплоть до конца 2027 года. Эти "ястребиные" настроения преобладают даже на фоне возможного назначения Кевина Уорша, известного своей жесткой позицией, на ключевую должность в ФРС.

Текущая ситуация на финансовых рынках отражает консенсус относительно осторожного и постепенного подхода со стороны американского регулятора. Инвесторы и аналитики закладывают в свои модели длительный период высоких ставок, что оказывает влияние на глобальные финансовые потоки и, как следствие, на рынки рисковых активов, включая криптовалюты. Отсутствие перспектив снижения ставок в ближайшие годы сигнализирует о том, что ФРС будет продолжать бороться с инфляцией, даже если это замедлит экономический рост.

Кевин Уорш, бывший управляющий Федеральной резервной системы, известен своими консервативными взглядами на денежно-кредитную политику. Его потенциальное влияние на решения ФРС, если он займет руководящую позицию, может усилить "ястребиный" уклон регулятора. В прошлом Уорш критиковал политику количественного смягчения и выступал за более жесткий контроль над инфляцией. Его приход в ФРС может укрепить решимость комитета удерживать ставки на высоком уровне, чтобы обеспечить стабильность цен.

Для криптовалютного рынка, в частности для биткоина и альткоинов, такая политика ФРС означает продолжение давления. Высокие процентные ставки в США делают традиционные активы, такие как государственные облигации, более привлекательными для инвесторов, снижая аппетит к рисковым активам. Это может привести к оттоку капитала из криптовалют или замедлить приток новых инвестиций. Майнеры, работающие в условиях высоких ставок, могут столкнуться с увеличением стоимости заемных средств для расширения мощностей или покрытия операционных расходов, что потенциально снизит их маржинальность.

Что это значит для крипторынка и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ сохранение высоких процентных ставок Федеральной резервной системой США до 2027 года означает продолжение периода повышенной волатильности и неопределенности на мировых финансовых рынках. Укрепление доллара США и снижение аппетита к рисковым активам могут оказать давление на курсы криптовалют, что потребует более осторожного подхода к инвестициям. Майнерам следует учитывать потенциальное удорожание кредитов и снижение доходности при планировании своей деятельности и расширении мощностей, а также внимательно следить за курсом биткоина, который напрямую влияет на их прибыль.