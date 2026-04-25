ИИ сокращает рабочие места: Goldman Sachs оценивает влияние нейросетей на рынок труда США

Согласно исследованию Goldman Sachs, искусственный интеллект привел к ежемесячному сокращению числа новых рабочих мест в США на 16 000. Это увеличило уровень безработицы на 0,1%. Однако ИИ также создает около 9 000 новых позиций ежемесячно в других секторах, что частично компенсирует потери.

Влияние искусственного интеллекта на рынок труда США

Аналитики Goldman Sachs опубликовали отчет, согласно которому искусственный интеллект (ИИ) оказывает заметное влияние на динамику занятости в Соединенных Штатах. За последний год ИИ стал причиной ежемесячного сокращения числа новых рабочих мест на 16 000 позиций. Этот тренд привел к увеличению уровня безработицы в стране на 0,1 процентного пункта.

Исследование подчеркивает неоднородность воздействия ИИ на различные профессии. Эксперты банка разделяют все специальности на две основные категории: те, где алгоритмы полностью замещают человеческий труд, и те, где технологии лишь дополняют и повышают эффективность работы сотрудников. Такое разделение демонстрирует существенное неравенство в адаптации американского рынка труда к новым технологическим реалиям.

Профессии под угрозой автоматизации

Экономист Goldman Sachs Элси Панг использовала индекс взаимодополняемости Международного валютного фонда для определения профессий, наиболее подверженных риску полной замены искусственным интеллектом. В первую очередь под удар попадают такие сферы, как телефонные операторы, специалисты по страховым выплатам и коллекторы. За ними следуют сотрудники служб поддержки клиентов и операторы ввода данных.

В этих секторах уже наблюдается снижение операционных расходов и сокращение количества открытых вакансий, что свидетельствует о прямом влиянии автоматизации. Наибольшее давление испытывают молодые и менее опытные работники, чьи базовые задачи напрямую конкурируют с возможностями ИИ-систем. Замедление найма на начальные позиции особенно заметно в сфере профессиональных услуг.

Новые возможности и парадокс Джевонса

Однако не все профессии находятся под угрозой. По оценкам Goldman Sachs, ежемесячно ИИ способствует созданию около 9 000 новых рабочих мест в тех отраслях, где алгоритмы выступают в качестве вспомогательного инструмента, расширяя человеческие возможности. К таким сферам относятся образование, судебная система и управление строительными проектами. Эти роли требуют физического присутствия, экспертной оценки или развитых навыков межличностного общения, что делает их менее подверженными полной автоматизации.

Компании в этих секторах демонстрируют более уверенный рост производительности и активно расширяют штат. Элси Панг объясняет эту динамику через парадокс Джевонса. Суть этого явления заключается в том, что повышение эффективности использования ресурса (в данном случае — труда за счет ИИ) приводит не к снижению, а к росту общего спроса на этот ресурс. Когда автоматизация снижает стоимость производства единицы продукции, потребители готовы покупать больше, что, в свою очередь, стимулирует спрос на дополнительный персонал в смежных или расширенных областях.

Что это значит для России и СНГ

Для стран СНГ и России, где цифровизация и внедрение ИИ также набирают обороты, выводы Goldman Sachs имеют важное значение. Хотя темпы и масштабы автоматизации могут отличаться, общие тенденции сохраняются. Профессии, связанные с рутинными операциями, обработкой данных и базовой клиентской поддержкой, будут испытывать давление со стороны ИИ. Это потребует от работников переквалификации и развития навыков, которые сложно автоматизировать, таких как критическое мышление, креативность, эмоциональный интеллект и комплексное решение проблем. Государственные программы поддержки переобучения и адаптации рабочей силы к новым условиям станут ключевыми для минимизации негативных социальных последствий и использования потенциала ИИ для экономического роста.

Частые вопросы

Сколько рабочих мест сократил ИИ в США, по данным Goldman Sachs?
Согласно отчету Goldman Sachs, искусственный интеллект ежемесячно сокращал около 16 000 новых рабочих мест в США за последний год, что привело к росту безработицы на 0,1%.
Какие профессии наиболее подвержены риску автоматизации?
Наибольшему риску подвержены телефонные операторы, специалисты по страховым выплатам, коллекторы, сотрудники служб поддержки клиентов и операторы ввода данных, чьи задачи легко автоматизируются.
Какие новые возможности создает ИИ на рынке труда?
ИИ также создает около 9 000 новых рабочих мест ежемесячно в секторах, где он дополняет человеческий труд, например, в образовании, судебной системе и управлении строительными проектами, требующих уникальных человеческих навыков.

