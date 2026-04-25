Биткоин в новой фазе роста: взгляд Майка Новограца

Генеральный директор и основатель инвестиционной компании Galaxy Digital, Майк Новограц, высказал мнение, что первая криптовалюта, биткоин (BTC), вступила в новую фазу своего развития. По его словам, этот переход обусловлен активным возвращением на рынок розничных инвесторов, особенно из Соединенных Штатов. Новограц подчеркнул, что для дальнейшего уверенного роста биткоину необходимо преодолеть и удержать определенные ценовые уровни.

В ходе своего выступления на конференции Bitcoin Investor Day в Милане, Новограц отметил, что текущая динамика рынка отличается от предыдущих циклов. Он указал на значительный приток капитала от розничных инвесторов, что является позитивным сигналом для долгосрочной устойчивости актива. По мнению главы Galaxy Digital, ключевым фактором для подтверждения этой новой фазы является преодоление биткоином отметки в $73 000 и последующая консолидация выше этого уровня. Успешное закрепление выше этой ценовой планки, по его словам, откроет путь к дальнейшему значительному росту.

Новограц также акцентировал внимание на том, что институциональные инвесторы, которые ранее доминировали на рынке, теперь дополняются розничными участниками. Этот баланс, считает он, делает рынок более здоровым и менее подверженным резким колебаниям. Он также упомянул, что в случае прорыва выше $73 000, следующей важной психологической и технической отметкой станет уровень в $100 000. Достижение и удержание этой отметки будет свидетельствовать о мощном бычьем тренде и значительном укреплении позиций биткоина как глобального актива.

В контексте текущей рыночной ситуации, Майк Новограц выразил оптимизм относительно будущего биткоина, несмотря на краткосрочные коррекции. Он подчеркнул, что фундаментальные факторы, такие как ограниченное предложение и растущее принятие, продолжают поддерживать его ценность. «Мы видим, как розница возвращается, и это меняет игру», — заявил Новограц, указывая на то, что именно этот приток нового капитала способен придать импульс для преодоления текущих сопротивлений.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ и СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ заявления Майка Новограца служат важным ориентиром в оценке текущего состояния рынка биткоина. Указанные им ценовые уровни ($73 000 и $100 000) могут быть использованы как ключевые индикаторы для принятия инвестиционных решений, таких как фиксация прибыли или усреднение позиций. Возвращение розничных инвесторов, о котором говорит Новограц, может свидетельствовать о более широком принятии криптовалют и потенциальном росте ликвидности, что в конечном итоге может снизить волатильность и сделать рынок более предсказуемым.

Для майнеров из РФ и СНГ, особенно тех, кто работает с ASIC-оборудованием, стабильный рост цены биткоина крайне важен. Преодоление отметки в $73 000 и дальнейшее движение к $100 000 означает увеличение прибыльности майнинга, что позволяет компенсировать операционные расходы, инвестировать в новое, более эффективное оборудование и расширять производственные мощности. В условиях постоянно растущей сложности сети и необходимости модернизации оборудования, устойчивый рост цены BTC является ключевым фактором для поддержания рентабельности и конкурентоспособности майнинговых операций.