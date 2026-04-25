Криптобиржа Bitget активно интегрирует инструменты традиционных финансов, включая Forex и CFD, а также использует искусственный интеллект для расширения функционала. Цель — создать универсальную платформу, где пользователи смогут управлять диверсифицированными портфелями, объединяющими криптовалюты, акции, индексы и драгоценные металлы. Это отражает стремление криптобирж стать глобальными финансовыми суперприложениями.

Стратегия Bitget: от криптобиржи к финансовому суперприложению

Криптовалютная биржа Bitget активно трансформируется, интегрируя инструменты традиционных финансов (TradFi) и передовые технологии искусственного интеллекта. Эта стратегия направлена на создание комплексной платформы, способной удовлетворить широкий спектр финансовых потребностей пользователей, выходящих за рамки исключительно криптовалютной торговли. Лилия Маликова, маркетинг-менеджер Bitget в СНГ, подчеркивает, что ключевая задача — удержать пользователей и их активы в рамках единой экосистемы, предлагая им диверсифицированные инвестиционные возможности.

Современные пользователи, особенно те, кто уже пережил несколько циклов крипторынка, ищут способы снизить зависимость своего финансового результата от одной лишь криптовалюты. Они стремятся к формированию более широких и устойчивых портфелей. Bitget отвечает на этот запрос, предоставляя доступ к классическим активам, таким как золото, нефть, фондовые индексы и акции, через контракты на разницу цен (CFD).

Интеграция TradFi: MetaTrader 5 и CFD

Одним из значимых шагов в этом направлении стала интеграция платформы MetaTrader 5 (MT5). MT5 хорошо известна профессиональным трейдерам на традиционных рынках и ассоциируется с продвинутыми торговыми стратегиями и алготрейдингом. По словам Лилии Маликовой, это решение преследует две основные цели: привлечь опытных трейдеров с TradFi на крипторынок и предоставить существующим криптопользователям более функциональный интерфейс с расширенными метриками и алгоритмами. Bitget не стремится кардинально менять свое основное приложение, а скорее плавно расширяет экосистему, добавляя удобный доступ к TradFi-инструментам.

Хотя MT5 исторически связан с форекс-роботами, прямой перенос алгоритмов на крипторынок не всегда эффективен из-за структурных различий в движениях активов. Тем не менее, платформа открывает новые возможности для опытных пользователей, желающих применять сложные торговые стратегии. Наибольший интерес среди традиционных активов в СНГ вызывают золото, нефть и глобальные индексы, такие как S&P 500. Золото традиционно воспринимается как защитный актив, а индексы привлекают трейдеров своей волатильностью на фоне макроэкономических новостей.

«Мы не предлагаем полностью заменить крипту на акции, а даем инструмент, чтобы безопасно пережить медвежий цикл», — отмечает Лилия Маликова.

Важно отметить, что CFD-контракты сопряжены с высокими рисками, особенно при использовании кредитного плеча. Bitget акцентирует внимание на необходимости глубокого понимания механики маржи и ликвидаций, подчеркивая, что CFD предназначены для зрелых и осознанных трейдеров. В отличие от альткоинов, традиционные активы, такие как золото, менее подвержены резким обвалам, и вероятность отвязки цены CFD от реального актива минимальна.

Искусственный интеллект: помощник, а не «кнопка бабло»

Bitget активно внедряет искусственный интеллект (ИИ) как для внутренних процессов, так и для улучшения пользовательского опыта. ИИ не является «волшебной палочкой» для получения быстрой прибыли, а скорее мощным инструментом для анализа больших объемов данных, ускорения принятия решений и управления рисками. Он помогает трейдерам ориентироваться в информационном шуме, формировать торговые планы и напоминать о потенциальных рисках. Однако окончательная ответственность за торговые решения и риск-менеджмент всегда остается за пользователем.

Одним из инновационных решений является ИИ-агент GetClaw, который позволяет управлять биржевым аккаунтом через чат в Telegram с использованием API-ключа. Пользователи могут проверять баланс, совершать покупки, продажи и выводить активы из стейкинга, просто отправляя текстовые команды. Bitget видит в этом будущее индустрии, где торговля будет осуществляться через таких интеллектуальных агентов.

Внутри компании ИИ используется для автоматизации рутинных задач, таких как генерация черновиков контента и креативов, частичная автоматизация службы поддержки и маркетинговая аналитика. При этом критически важные юридические коммуникации и формирование публичной позиции остаются прерогативой команды.

Рынки предсказаний и будущее финансовых услуг

Рост популярности рынков предсказаний объясняется их доступностью для широкой аудитории, не требующей глубоких знаний технического анализа. ИИ-аналитика здесь помогает структурировать информацию и предоставлять контекст для принятия решений, но финальный выбор всегда за пользователем. Bitget ставит перед собой амбициозную цель — к 2030 году занять 40% рынка традиционных финансов. Благодаря развитию фиатных криптоканалов, криптобиржи потенциально могут заменить традиционные банки.

В будущем идеальный инвестиционный портфель, по мнению Bitget, будет включать стабильное ядро из биткоина, акций и золота, дополненное более рискованным слоем из альткоинов. Инструменты TradFi призваны обеспечить стабильность и диверсификацию, что позволит пользователям формировать более сложные и надежные портфели.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для майнеров и криптоинвесторов из России и СНГ расширение функционала Bitget означает появление новых возможностей для диверсификации своих активов. В условиях волатильности криптовалютного рынка, возможность инвестировать в традиционные активы, такие как золото или фондовые индексы, может стать инструментом для снижения рисков и сохранения капитала в «медвежьи» периоды. Интеграция MT5 и ИИ-инструментов также может быть полезна для тех, кто ищет более продвинутые торговые стратегии и автоматизацию. Однако, как и всегда, важно тщательно изучать предлагаемые инструменты и осознавать связанные с ними риски, особенно при работе с CFD и кредитным плечом.