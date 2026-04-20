LayerZero указывает на Kelp как причину эксплойта на $290 млн

Протокол кроссчейн-взаимодействия LayerZero официально заявил, что недавний инцидент, приведший к потере активов на сумму около 290 миллионов долларов США, произошел из-за некорректной конфигурации децентрализованной сети верификаторов (DVN) со стороны Kelp. Это заявление вызвало волну вопросов среди инвесторов относительно того, какой из протоколов возьмет на себя ответственность за покрытие образовавшегося дефицита средств, особенно в контексте потерь, затронувших Aave.

Инцидент привлек широкое внимание криптосообщества, поскольку он затронул значительные объемы ликвидности и поставил под сомнение надежность систем безопасности в децентрализованных финансах (DeFi). LayerZero, как ключевой элемент инфраструктуры для взаимодействия между различными блокчейнами, подчеркнул, что его базовая технология не была скомпрометирована. Вместо этого, по их утверждению, проблема заключалась в специфической реализации DVN, используемой Kelp, что привело к уязвимости, которой воспользовались злоумышленники.

Подробности инцидента и роль DVN

Децентрализованные сети верификаторов (DVN) играют критически важную роль в архитектуре LayerZero, обеспечивая проверку и безопасность кроссчейн-транзакций. Они состоят из независимых участников, которые подтверждают достоверность сообщений, передаваемых между различными блокчейнами. LayerZero утверждает, что их система DVN по умолчанию является надежной, но Kelp, по всей видимости, использовал собственную, нестандартную конфигурацию, которая оказалась уязвимой.

В результате эксплойта были затронуты различные активы, включая те, что находились в протоколе Aave. Это вызвало серьезные опасения среди держателей токенов и поставщиков ликвидности, поскольку Aave является одним из крупнейших лендинговых протоколов в экосистеме DeFi. Вопрос о том, кто будет нести финансовую ответственность за эти потери — Kelp, LayerZero или сами пользователи Aave — остается открытым и требует дальнейшего прояснения.

Представители LayerZero подчеркнули, что их протокол разработан с учетом модульности и гибкости, позволяя проектам настраивать параметры безопасности DVN в соответствии с их потребностями. Однако эта гибкость также накладывает на разработчиков ответственность за правильную и безопасную настройку этих компонентов. В данном случае, по мнению LayerZero, Kelp не справился с этой задачей, что привело к катастрофическим последствиям.

Реакция рынка и последствия для DeFi

Инцидент с Kelp и LayerZero является очередным напоминанием о рисках, присущих сектору децентрализованных финансов. Несмотря на инновационный потенциал DeFi, уязвимости в смарт-контрактах, протоколах и их интеграциях продолжают оставаться серьезной проблемой. Каждый крупный эксплойт подрывает доверие инвесторов и замедляет массовое принятие децентрализованных решений.

Для Aave, одного из столпов DeFi, этот инцидент может иметь долгосрочные последствия, если не будет найдено удовлетворительное решение для компенсации потерь. Протокол уже сталкивался с различными вызовами, связанными с безопасностью и ликвидностью, и новый инцидент добавляет дополнительное давление. Важно отметить, что подобные события часто приводят к ужесточению аудитов безопасности и пересмотру лучших практик в отрасли.

В контексте ASIC-майнинга и криптоиндустрии в целом, такие инциденты напрямую не влияют на операционную деятельность майнеров, но могут косвенно воздействовать на настроения рынка и цены активов. Снижение доверия к DeFi может привести к оттоку капитала из альткоинов и, как следствие, к падению их стоимости, что в свою очередь может повлиять на доходность майнинга некоторых криптовалют.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и пользователей криптовалют из России и СНГ этот инцидент служит важным напоминанием о необходимости тщательной проверки и диверсификации рисков при работе с DeFi-протоколами. Даже крупные и известные проекты могут столкнуться с уязвимостями, особенно при интеграции с менее проверенными или неправильно настроенными компонентами. Рекомендуется внимательно изучать документацию, аудиты безопасности и репутацию проектов, прежде чем вкладывать в них средства. В условиях отсутствия централизованного регулирования и страхования в DeFi, ответственность за сохранность активов ложится в первую очередь на самого пользователя.