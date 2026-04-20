Рынок стабильных монет столкнулся с серьёзными последствиями после недавнего взлома KelpDAO, произошедшего в субботу. Одним из наиболее заметных эффектов стал резкий рост заимствований на платформе Aave, который достиг $300 млн. Это указывает на возможный дефицит ликвидности в секторе стабильных монет.

Взлом KelpDAO, платформы, специализирующейся на управлении активами в DeFi, привёл к значительным потерям и вызвал волну беспокойства среди инвесторов. Хотя первоначальные последствия взлома были не сразу очевидны, рынок начал реагировать уже через несколько дней.

Платформа Aave, одна из крупнейших в сфере децентрализованных финансов, стала эпицентром этой ситуации. Резкий рост заимствований на $300 млн свидетельствует о том, что участники рынка активно ищут ликвидность, чтобы покрыть свои позиции или минимизировать риски.

Эксперты отмечают, что подобные события могут привести к цепной реакции на рынке DeFi. Дефицит ликвидности может вызвать повышение процентных ставок по займам и снижение доступности средств для других участников рынка.

Что это значит

Для российских инвесторов и участников рынка DeFi это событие служит напоминанием о важности диверсификации и управления рисками. Резкий рост заимствований на Aave может повлиять на доступность ликвидности и стоимость займов в секторе стабильных монет. Рекомендуется внимательно следить за ситуацией и учитывать возможные риски при принятии инвестиционных решений.