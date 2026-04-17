Государственная Дума РФ начала рассмотрение законопроекта, который предусматривает введение уголовной ответственности за нелегальный обмен и торговлю криптовалютой. Согласно документу, за такие действия может грозить до семи лет лишения свободы.

Инициатива направлена на ужесточение контроля над криптовалютным рынком в России. Законопроект предполагает, что любые операции с цифровыми активами должны осуществляться исключительно через лицензированные платформы, которые будут подчиняться требованиям Центрального банка и других регуляторов.

В случае принятия закона, незаконный обмен криптовалюты будет квалифицироваться как преступление, а максимальное наказание за него составит семь лет лишения свободы. Это касается как физических, так и юридических лиц, которые будут заниматься подобной деятельностью без соответствующего разрешения.

Что это значит для России и СНГ? Введение уголовной ответственности за нелегальный обмен криптовалюты может существенно ограничить возможности для частных лиц и компаний, занимающихся криптовалютными операциями. Это также может привести к ужесточению контроля со стороны регуляторов и увеличению числа проверок на рынке цифровых активов.