Майкл, владелец майнинг-фермы в Иркутской области, потерял $15 тыс. из-за взлома протокола DeFi, в который он инвестировал часть прибыли от добычи BTC. «Я рассчитывал на доходность 12% годовых, но вместо этого остался с нулём», — говорит он. Это лишь один из тысяч случаев, когда инвесторы пострадали от крупнейшего взлома DeFi-экосистемы в 2026 году.

Кто, сколько, когда

2 мая 2026 года злоумышленники вывели $292 млн из нескольких протоколов DeFi, включая крупнейшие платформы кредитования и стейкинга. Атака стала возможной из-за уязвимости в смарт-контрактах, которая позволяла обходить проверки безопасности. Потери распределились следующим образом: $120 млн — кредитный протокол Aave, $85 млн — платформа стейкинга Lido, $87 млн — другие проекты.

Как это работает технически

Злоумышленники использовали метод реентерабельности — повторного вызова функции смарт-контракта до завершения предыдущего вызова. Это позволило им многократно выводить средства из пулов ликвидности. Уязвимость была обнаружена в коде, написанном на Solidity, языке программирования для Ethereum и совместимых блокчейнов.

Реакция конкурентов

Крупнейшие DeFi-протоколы уже начали внедрять дополнительные меры безопасности. Compound Finance добавил многофакторную аутентификацию для крупных транзакций, а Uniswap планирует запуск страхового фонда для покрытия убытков от взломов. В редакции MinerWorld отмечают, что такие меры могут увеличить комиссии на 15-20%, что скажется на доходности майнеров.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией (Иркутская область, Красноярский край), инвестиции в DeFi стали дополнительным источником дохода. При средней стоимости электроэнергии 3-5 ₽/кВт·ч, доходность майнинга BTC составляет около 8-10% в месяц, что делает DeFi-инвестиции привлекательными. Однако после взлома многие инвесторы начали переводить средства в более консервативные инструменты, такие как стейкинг ETH или хранение на холодных кошельках.

Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», убытки от взломов криптоактивов не подлежат компенсации, что делает инвестиции в DeFi ещё более рискованными для российских пользователей. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, общие потери российских инвесторов оцениваются в 26-28 млрд ₽.