Криптовалюты как платёжное средство: кто и сколько платит BTC в России и мире

Анализ использования криптовалют для повседневных платежей в России и мире: статистика транзакций, сравнение с традиционными методами оплаты и перспективы для майнеров.

Алексей из Иркутска уже год оплачивает услуги хостинга для своего майнинг-оборудования в биткоинах. «Это удобнее, чем платить через банк — комиссии ниже, а переводы быстрее», — делится он. Его случай — часть общей тенденции: криптовалюты постепенно проникают в повседневные платежи, но масштабы пока далеки от массового внедрения.

Кто, сколько, когда

По данным Chainalysis, в 2023 году объём криптовалютных платежей составил $10,3 млрд, что на 15% больше, чем в 2022 году. При этом доля BTC в общем объёме платежей снизилась до 48% — пользователи всё чаще выбирают стейблкоины и альткоины с низкими комиссиями. Подробнее — майнеры Bitmain.

Как это работает технически

Большинство криптоплатежей осуществляется через L2-решения (надстройки над основной сетью), такие как Lightning Network для BTC. Это позволяет снизить комиссии до $0,01 и ускорить подтверждение транзакций до 1 секунды. Для сравнения: средняя комиссия в сети BTC составляет $1,5, а время подтверждения — 10 минут.

Реакция конкурентов

Традиционные платёжные системы, такие как Visa и Mastercard, активно интегрируют криптовалюты в свои экосистемы. Visa за последний год увеличила объём криптоплатежей через свои карты на 40%, достигнув $2,5 млрд. Для российских майнеров это означает рост спроса на линейка MicroBT.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

В России криптоплатежи остаются экзотикой из-за ограничений ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Однако майнеры находят лазейки: оплата хостинга и оборудования в BTC через зарубежные платформы. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это выгоднее, чем конвертация через банки с комиссией до 5%.

В редакции MinerWorld отмечают, что рост криптоплатежей в России напрямую зависит от развития инфраструктуры: чем больше площадок будет принимать BTC, тем выше будет их востребованность среди майнеров и инвесторов. Для российских майнеров это означает рост спроса на хостинг ASIC с льготным тарифом.

Частые вопросы

Какая доля платежей в России осуществляется через BTC?
Точных данных нет, но по оценкам экспертов, менее 1% всех платежей в России осуществляется через BTC из-за законодательных ограничений.
Какие комиссии при оплате BTC через Lightning Network?
Комиссии составляют около $0,01, что значительно ниже средних комиссий в сети BTC ($1,5).
Как криптоплатежи влияют на майнеров в России?
Майнеры используют BTC для оплаты хостинга и оборудования через зарубежные платформы, что позволяет избежать высоких банковских комиссий.

