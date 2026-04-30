Анализ использования криптовалют для повседневных платежей в России и мире: статистика транзакций, сравнение с традиционными методами оплаты и перспективы для майнеров.

Алексей из Иркутска уже год оплачивает услуги хостинга для своего майнинг-оборудования в биткоинах. «Это удобнее, чем платить через банк — комиссии ниже, а переводы быстрее», — делится он. Его случай — часть общей тенденции: криптовалюты постепенно проникают в повседневные платежи, но масштабы пока далеки от массового внедрения.

Кто, сколько, когда

По данным Chainalysis, в 2023 году объём криптовалютных платежей составил $10,3 млрд, что на 15% больше, чем в 2022 году. При этом доля BTC в общем объёме платежей снизилась до 48% — пользователи всё чаще выбирают стейблкоины и альткоины с низкими комиссиями.

Как это работает технически

Большинство криптоплатежей осуществляется через L2-решения (надстройки над основной сетью), такие как Lightning Network для BTC. Это позволяет снизить комиссии до $0,01 и ускорить подтверждение транзакций до 1 секунды. Для сравнения: средняя комиссия в сети BTC составляет $1,5, а время подтверждения — 10 минут.

Реакция конкурентов

Традиционные платёжные системы, такие как Visa и Mastercard, активно интегрируют криптовалюты в свои экосистемы. Visa за последний год увеличила объём криптоплатежей через свои карты на 40%, достигнув $2,5 млрд.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

В России криптоплатежи остаются экзотикой из-за ограничений ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Однако майнеры находят лазейки: оплата хостинга и оборудования в BTC через зарубежные платформы. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это выгоднее, чем конвертация через банки с комиссией до 5%.

В редакции MinerWorld отмечают, что рост криптоплатежей в России напрямую зависит от развития инфраструктуры: чем больше площадок будет принимать BTC, тем выше будет их востребованность среди майнеров и инвесторов.