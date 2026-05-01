Объем платежей через криптовалютные карты Visa достиг $600 млн в месяц, увеличившись на 500% с сентября 2024 года. Компания контролирует 90% ончейн-транзакций.

Месячный объем платежей через криптовалютные карты Visa превысил $600 млн, что на 500% больше показателей сентября 2024 года. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 это эквивалентно 54-57 млрд рублей ежемесячно. Visa обрабатывает 90% всех ончейн-транзакций, укрепляя лидерство на рынке.

Хронология событий

С сентября 2024 года криптовалютные карты стали активно использоваться для повседневных расходов. Проекты вроде Wirex и Jupiter интегрировали стейблкоины в платежные системы Visa Direct. В марте 2024 Visa обработала 97% всех транзакций по криптокартам, а к апрелю объем операций вырос на 660%.

Ключевые цифры и метрики

Общий объем платежей: $600 млн/месяц

Рост с сентября 2024: 500%

Доля Visa: 90% ончейн-транзакций

Обработка транзакций в марте: 97%

Рост операций Jupiter: 660% за месяц

Что говорят участники рынка

Джастин Сан, основатель Tron, заявил: «Криптовалютные карты — это не тренд. Это следующий этап эволюции дистрибуции». Марти Парти, отраслевой аналитик, прогнозирует приток 10 млн новых пользователей благодаря интеграции криптокарт в Apple Pay и Android Tap.

Российский угол

В России криптовалютные карты пока не получили широкого распространения из-за ограничений ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Однако в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, майнеры активно используют стейблкоины для международных расчетов. По нашим наблюдениям, до 15% российских майнеров уже перевели часть выручки в стейблкоины для удобства конвертации.

Рост популярности криптовалютных карт Visa свидетельствует о трансформации платежных привычек. Интеграция стейблкоинов в повседневные расходы открывает новые возможности для глобального использования цифровых активов.