Несмотря на спад рынка, криптокомпании привлекли $600 млн от венчурных инвесторов в апреле 2024 года. Основные сделки включают Kraken, Slash и Pharos.

Криптокомпании привлекли чуть более $600 млн от венчурных инвесторов в апреле 2024 года, согласно данным DefiLlama. Это произошло несмотря на общий спад рынка и критику в адрес "неискренних инноваций" в индустрии.

Диего Мартин, CEO Yellow Capital, заявил, что многие криптостартапы делают грандиозные обещания, которые редко выполняются. "Институциональные инвесторы обычно ждут розничного спроса, прежде чем вкладываться в инновации", — отметил он.

Основные сделки апреля включают Kraken ($200 млн), Slash ($100 млн) и Pharos ($44 млн). Kraken привлёк средства через вторичную продажу акций Deutsche Börse Group, что оценивает компанию в $13,3 млрд. Slash стал единорогом с оценкой более $1 млрд, а Pharos сосредоточен на создании Layer 1 блокчейна для крупных финансовых операций.

В марте 2024 года объём привлечённых средств был на 75% выше, что связано с активностью в секторе прогнозных рынков. По нашим наблюдениям, апрельский результат всё же выше среднего квартального показателя 2023 года.

Несмотря на снижение активности, крупные игроки, такие как Deutsche Börse Group, Andreessen Horowitz и Paradigm, продолжают инвестировать в криптокомпании. Это может свидетельствовать о долгосрочной уверенности в потенциале индустрии.

Для российских инвесторов апрельские сделки подчёркивают важность выбора надёжных проектов. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, объём привлечённых средств эквивалентен примерно 54-57 млрд рублей. В условиях ужесточения регулирования ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», это может стимулировать развитие легальных криптоплатформ в России.