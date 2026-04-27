Инвестиционные продукты на базе цифровых активов привлекли $1,2 млрд за неделю, завершившуюся 24 апреля. Это четвёртая подряд неделя притока капитала, что указывает на устойчивый интерес институциональных инвесторов к криптовалютному рынку. Общий объём активов под управлением достиг $155 млрд, обновив рекорд с февраля.

Устойчивый приток капитала в криптоактивы

Инвестиционные продукты, ориентированные на цифровые активы, зафиксировали значительный приток капитала в размере 1,2 миллиарда долларов США за период с 20 по 24 апреля. Эти данные, представленные аналитической компанией CoinShares, свидетельствуют о сохранении положительной динамики на протяжении четырёх недель подряд. Общий объём активов под управлением (AUM) в криптофондах достиг отметки в 155 миллиардов долларов, что является максимальным показателем с начала февраля текущего года.

Основным катализатором такого роста послужило укрепление позиций биткоина, цена которого превысила 76 000 долларов. Именно первая криптовалюта стала главным бенефициаром притока средств, аккумулировав 933 миллиона долларов. С начала года общие инвестиции в биткоин-продукты достигли 4 миллиардов долларов. Примечательно, что даже инструменты, предназначенные для открытия коротких позиций по биткоину, привлекли 16,5 миллиона долларов, что может указывать на диверсификацию стратегий инвесторов.

Региональное распределение и интерес к альткоинам

Помимо биткоина, значительный интерес инвесторов наблюдался и к Ethereum. Фонды, ориентированные на вторую по капитализации криптовалюту, привлекли 192 миллиона долларов, демонстрируя стабильный приток средств третью неделю подряд. Это подчёркивает устойчивый интерес к экосистеме Ethereum и её потенциалу.

Географическое распределение инвестиций также демонстрирует чёткие тенденции. Соединённые Штаты Америки остаются безусловным лидером по объёму привлечённых средств, обеспечив 1,1 миллиарда долларов притока. Германия показала двукратный рост инвестиций, достигнув 61,7 миллиона долларов. Швейцария и Канада также зафиксировали положительную динамику, привлекая 35,2 миллиона и 15 миллионов долларов соответственно.

Аналитики CoinShares также отметили возросший интерес к акциям компаний, работающих в сфере блокчейн-технологий. За последние три недели в биржевые фонды (ETF), инвестирующие в эти бумаги, было вложено 617 миллионов долларов. Эксперты связывают эту активность с общим ростом спроса со стороны институциональных инвесторов, которые ищут различные способы получения экспозиции к криптовалютному рынку.

«Текущая активность обусловлена ростом спроса со стороны институциональных инвесторов», — отмечают аналитики CoinShares.

Несмотря на общий оптимизм, участники рынка проявляют определённую осторожность в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке, которое ожидается 29 апреля. Это подчёркивает чувствительность криптовалютного рынка к макроэкономическим факторам.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ продолжающийся приток институционального капитала в криптофонды является позитивным сигналом, указывающим на укрепление фундаментальных основ рынка. Это может способствовать дальнейшему росту цен на ведущие криптовалюты, такие как биткоин и Ethereum, что создаёт благоприятные условия для долгосрочных инвестиций. Однако важно помнить о высокой волатильности рынка и диверсифицировать портфель.

Для майнеров, особенно тех, кто занимается добычей биткоина, рост цены первой криптовалюты напрямую влияет на рентабельность операций. Увеличение стоимости добытого актива компенсирует растущие затраты на электроэнергию и обслуживание оборудования. Стабильный приток инвестиций в биткоин-фонды поддерживает его цену, что является ключевым фактором для поддержания прибыльности майнинга. В текущих условиях, когда сложность сети постоянно растёт, высокая цена биткоина критически важна для окупаемости инвестиций в ASIC-майнеры и поддержания конкурентоспособности.