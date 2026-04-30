Биржа Kraken представила портфели Crypto + xStools, которые объединяют криптовалюты и токенизированные акции американских компаний. Однако новинка недоступна для пользователей из США, где регуляторы активно борются с токенизацией традиционных активов.

Что не так с привычным взглядом

Многие считают, что крипторынок и традиционные финансы — это два разных мира, которые сложно совместить. Однако Kraken показывает, что это возможно: новые портфели автоматически ребалансируются и включают как криптовалюты, так и токенизированные акции крупных компаний.

Реальные данные

Примеры портфелей включают S&P 500 + Bitcoin и Big Tech + Crypto. Пользователи могут получить доступ к этим наборам через платформу Kraken одним нажатием кнопки. Продукт использует инфраструктуру xStocks, которая позволяет токенизировать традиционные акции и ETF.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Новинка выгодна инвесторам, которые хотят диверсифицировать свои портфели между криптовалютой и традиционными акциями. Однако для американских пользователей продукт недоступен из-за регуляторных ограничений.

Российский контекст

В России токенизация активов пока не получила широкого распространения, хотя закон о цифровых финансовых активах (ФЗ-259) позволяет это делать. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, инвестиции в такие портфели могут быть привлекательны для российских инвесторов, но пока доступны только через зарубежные платформы.

В редакции MinerWorld отмечают, что подобные продукты могут стать популярными в России, если регуляторы смягчат свои позиции по токенизации традиционных активов.