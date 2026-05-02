Магазин
LIVE
BTC $78,298 ▼ 0.33% ETH $2,305 ▼ 0.45% BNB $616.80 ▼ 0.83% SOL $83.92 ▼ 0.59% XRP $1.3900 ▼ 0.35% TON $1.3300 ▼ 0.85%
Майнинг

Как сыновья Трампа инвестировали $1.1 млрд в казахстанский майнинг через Nasdaq

Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп инвестировали $1.1 млрд в казахстанский вольфрамовый проект через компанию Skyline Builders на Nasdaq. Проект может получить до $1.6 млрд госфинансирования США.

#BTC
Сыновья бывшего президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп — инвестировали $1.1 млрд в казахстанский вольфрамовый проект через компанию Skyline Builders, торгующуюся на Nasdaq. По данным Financial Times, проект может получить до $1.6 млрд условного государственного финансирования от федеральных агентств США.

Триггер события

Инвестиции братьев Трамп начались в августе 2025 года, когда они вошли в капитал Skyline Builders через American Ventures — специальный инвестиционный инструмент, управляемый подразделением Dominari Securities. 28 октября они увеличили позицию, участвуя в частном размещении, которое привлекло около $24 млн. Спустя три дня, 31 октября, Skyline объявила о покупке примерно 20%-й доли в компании Kaz Resources — подразделении нью-йоркской инвестгруппы Cove Capital — за $20 млн. Подробнее — Antminer S-серии.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Это не первый случай, когда семья Трампов инвестирует в крипто-индустрию. Эрик Трамп занимает пост главного стратегического директора в майнинговой компании American Bitcoin (Nasdaq: ABTC), которая к концу марта 2026 года накопила более 7,000 BTC в казначейском резерве и эксплуатирует около 89,000 ASIC-майнеров с хешрейтом 28.1 EH/s. По оценкам Forbes, Дональд Трамп лично заработал на токенах порядка $550 млн.

Цифры, которые меняют картину

Проект в Казахстане включает разработку месторождений Northern Katpar и Upper Kairakty в Карагандинской области с оценочными запасами 1.4 млн тонн триоксида вольфрама — это больше половины всей китайской базы вольфрамовых резервов. Cove Kaz контролирует 70% проекта, казахстанская государственная горнодобывающая компания «Тау-Кен Самрук» — оставшиеся 30%. Для российских майнеров это означает рост спроса на майнеры Whatsminer.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Слияние Skyline и Cove Kaz Capital ожидается в четвёртом квартале 2026 года или начале 2027, но зависит от голосования акционеров, регуляторных одобрений и регистрации в SEC. В редакции MinerWorld отмечают, что успех сделки может существенно повлиять на рынок критических минералов и крипто-майнинга, особенно в контексте государственного финансирования.

Для российских майнеров это событие подчёркивает важность легализации через реестр ФНС и развития инфраструктуры в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, такие инвестиции могут стать примером для российских инвесторов. Для российских майнеров это означает рост спроса на размещение оборудования на промышленной площадке.

Частые вопросы

Как это повлияет на российский майнинг?
Событие подчеркивает важность легализации через реестр ФНС и развития инфраструктуры в регионах с дешёвой электроэнергией.
Какие регионы РФ наиболее выгодны для майнинга?
Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч.
Каков курс рубля к доллару?
По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости