Сыновья бывшего президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп — инвестировали $1.1 млрд в казахстанский вольфрамовый проект через компанию Skyline Builders, торгующуюся на Nasdaq. По данным Financial Times, проект может получить до $1.6 млрд условного государственного финансирования от федеральных агентств США.

Триггер события

Инвестиции братьев Трамп начались в августе 2025 года, когда они вошли в капитал Skyline Builders через American Ventures — специальный инвестиционный инструмент, управляемый подразделением Dominari Securities. 28 октября они увеличили позицию, участвуя в частном размещении, которое привлекло около $24 млн. Спустя три дня, 31 октября, Skyline объявила о покупке примерно 20%-й доли в компании Kaz Resources — подразделении нью-йоркской инвестгруппы Cove Capital — за $20 млн.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Это не первый случай, когда семья Трампов инвестирует в крипто-индустрию. Эрик Трамп занимает пост главного стратегического директора в майнинговой компании American Bitcoin (Nasdaq: ABTC), которая к концу марта 2026 года накопила более 7,000 BTC в казначейском резерве и эксплуатирует около 89,000 ASIC-майнеров с хешрейтом 28.1 EH/s. По оценкам Forbes, Дональд Трамп лично заработал на токенах порядка $550 млн.

Цифры, которые меняют картину

Проект в Казахстане включает разработку месторождений Northern Katpar и Upper Kairakty в Карагандинской области с оценочными запасами 1.4 млн тонн триоксида вольфрама — это больше половины всей китайской базы вольфрамовых резервов. Cove Kaz контролирует 70% проекта, казахстанская государственная горнодобывающая компания «Тау-Кен Самрук» — оставшиеся 30%.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Слияние Skyline и Cove Kaz Capital ожидается в четвёртом квартале 2026 года или начале 2027, но зависит от голосования акционеров, регуляторных одобрений и регистрации в SEC. В редакции MinerWorld отмечают, что успех сделки может существенно повлиять на рынок критических минералов и крипто-майнинга, особенно в контексте государственного финансирования.

Для российских майнеров это событие подчёркивает важность легализации через реестр ФНС и развития инфраструктуры в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, такие инвестиции могут стать примером для российских инвесторов.