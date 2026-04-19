Иран принимает оплату в стейблкоинах за проход через Ормузский пролив

Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив в юанях и стейблкоинах Tether (USDT). Это решение связано с рисками заморозки активов эмитентом USDT.

Иран начал взимать плату с судов за проход через стратегически важный Ормузский пролив. В качестве средств оплаты используются китайские юани и стейблкоин Tether (USDT). Однако данное решение связано с существенными рисками, поскольку эмитент USDT может заморозить цифровые активы Ирана.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом, является ключевым маршрутом для транспортировки нефти. Контроль над этим проливом имеет стратегическое значение для Ирана, особенно в условиях международных санкций. Принятие оплаты в стейблкоинах позволяет Тегерану обходить ограничения, связанные с использованием традиционных финансовых систем.

Однако использование USDT несёт в себе определённые риски. Эмитент стейблкоина, компания Tether Limited, имеет возможность заморозить средства на любом кошельке. Это означает, что Иран может лишиться полученных цифровых активов в случае принятия соответствующих решений со стороны эмитента.

Ранее поступали сообщения о том, что Иран также принимает оплату в биткоинах, однако эта информация пока не подтверждена. Использование криптовалюты BTC могло бы снизить риски заморозки активов, поскольку Bitcoin является децентрализованной сетью, и ни одна организация не может контролировать средства пользователей.

Решение Ирана принимать оплату в стейблкоинах и юанях связано с попыткой минимизировать зависимость от доллара США и обойти международные санкции. Однако риски, связанные с возможной заморозкой активов, делают эту стратегию неоднозначной.

Что это значит

Для России и других стран, находящихся под санкциями, опыт Ирана может быть полезен при выборе стратегий использования криптовалют для обхода ограничений. Однако важно учитывать риски, связанные с использованием централизованных стейблкоинов, и отдавать предпочтение децентрализованным активам, таким как Bitcoin.

Частые вопросы

Что произошло?
Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив в юанях и стейблкоинах Tether (USDT).
Почему это важно?
Это решение связано с рисками заморозки активов эмитентом USDT и может повлиять на стратегии использования криптовалют странами под санкциями.
Что делать майнеру?
Майнерам стоит учитывать риски использования централизованных стейблкоинов и отдавать предпочтение децентрализованным активам, таким как Bitcoin.

