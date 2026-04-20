Политический комитет Fellowship, новый лоббист криптоиндустрии, впервые раскрыл источники финансирования, получив $10 млн от Cantor Fitzgerald. Эта компания тесно связана с министром торговли США и эмитентом стейблкоина Tether. Комитет активно поддерживает кандидатов-республиканцев на предстоящих выборах, демонстрируя растущее влияние криптосообщества на политическую арену.

Ключевое финансирование криптолобби

Политический комитет Fellowship, относительно новый игрок на арене лоббирования интересов криптовалютной индустрии, впервые обнародовал данные о своих финансовых поступлениях. Согласно опубликованной информации, организация получила значительное пожертвование в размере 10 миллионов долларов США от финансовой компании Cantor Fitzgerald. Это событие произошло вскоре после того, как комитет представил список кандидатов, которых он намерен активно поддерживать на предстоящих промежуточных выборах в ноябре текущего года.

Раскрытие источников финансирования Fellowship привлекло широкое внимание общественности, особенно учитывая тесные связи Cantor Fitzgerald с Говардом Латником, нынешним министром торговли США. До своего назначения на государственный пост Латник возглавлял эту финансовую структуру, а впоследствии передал управление бизнесом своим сыновьям, сохраняя при этом значительное влияние. Это пожертвование подчеркивает растущее стремление криптоиндустрии к формированию благоприятной регуляторной среды через политическое лоббирование.

Связи с Tether и политический контекст

Финансовый отчет Fellowship также выявил глубокие связи комитета с компанией Tether, эмитентом крупнейшего в мире стейблкоина USDT. Ранее сообщалось о назначении Джесси Спиро на пост председателя Fellowship. Примечательно, что Спиро параллельно занимает должность вице-президента по нормативно-правовому регулированию в американском подразделении Tether. Это переплетение ролей указывает на скоординированные усилия по продвижению интересов Tether и всей криптоиндустрии в Вашингтоне.

Более того, компании Tether и Cantor Fitzgerald демонстрируют тесное сотрудничество. Cantor Fitzgerald владеет долей в бизнесе эмитента стейблкоина и отвечает за хранение значительной части его резервных активов. Таким образом, пожертвование от Cantor Fitzgerald не только обеспечивает финансовую поддержку Fellowship, но и символизирует консолидированную позицию ключевых игроков крипторынка в вопросах политического влияния.

Помимо основного транша от Cantor Fitzgerald, комитет Fellowship также получил 1 миллион долларов от институциональной криптовалютной биржи Anchorage Digital. Эти средства, наряду с другими поступлениями, формируют значительный бюджет для лоббистской деятельности, направленной на защиту и продвижение интересов цифровых активов в американской политике.

Стратегия поддержки кандидатов-республиканцев

Fellowship, созданный в сентябре прошлого года, до недавнего времени не раскрывал информацию о своем финансировании. Публикация отчета совпала с активной фазой предвыборной кампании, в ходе которой комитет начал публично поддерживать кандидатов. На своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) представители Fellowship обнародовали список одобренных политиков. Примечательно, что все кандидаты, получившие поддержку комитета, являются членами Республиканской партии.

Комитет активно поддерживает участников губернаторских гонок, а также выборов в Конгресс и Сенат США. География поддержки охватывает такие штаты, как Луизиана, Южная Каролина, Джорджия, Кентукки и Небраска. Среди ключевых фигур, получивших одобрение Fellowship, значатся Алан Уилсон, кандидат в губернаторы Южной Каролины, и действующий сенатор Пит Рикеттс, стремящийся сохранить свое место от штата Небраска. Также поддержку получили Майк Коллинз в Джорджии и Нейт Моррис в Кентукки. В Луизиане комитет выразил поддержку Джулии Летлоу и Блейку Майгсу.

Анализ расходов комитета, проведенный экспертом по криптоиндустрии Молли Уайт, показал, что значительные суммы направляются на поддержку конкретных кандидатов. Например, 850 000 долларов было выделено на кампанию Нейта Морриса против Энди Барра в Кентукки. Еще 350 000 долларов были направлены на поддержку Майка Коллинза в Джорджии. Эти цифры демонстрируют целенаправленную стратегию Fellowship по инвестированию в политиков, которые, как ожидается, будут способствовать развитию криптоиндустрии.

Что это значит для крипторынка и майнеров из РФ/СНГ

Раскрытие финансирования Fellowship и его тесные связи с крупными игроками крипторынка, включая Tether и Cantor Fitzgerald, свидетельствуют о значительном усилении лоббистских усилий в США. Это может привести к более благоприятному регуляторному климату для криптовалют в долгосрочной перспективе, если поддерживаемые кандидаты одержат победу на выборах и будут продвигать про-криптовалютные законы. Для инвесторов и участников рынка это означает потенциальное снижение регуляторных рисков и создание более предсказуемой среды для развития.

Для майнеров из России и СНГ, несмотря на косвенный характер влияния, американская регуляторная политика имеет значение. Успешное лоббирование в США может способствовать глобальному признанию и легитимизации криптовалют, что, в свою очередь, может оказать положительное влияние на общее восприятие и регулирование майнинга в других странах. Однако прямых и немедленных последствий для операционной деятельности майнеров в РФ/СНГ данное событие не несет. Важно следить за развитием событий и потенциальными изменениями в законодательстве, которые могут повлиять на доступность оборудования, энергетические тарифы и общие условия ведения бизнеса в криптосфере.