Платформа прогнозов Polymarket стремится привлечь $400 млн при оценке в $1,5 млрд, в то время как эксплойт Kelp на $293 млн обнажил системные риски в DeFi. Глава SEC Гэри Генслер обвинен в введении Конгресса в заблуждение.

Ключевые события на крипторынке: инвестиции, уязвимости и регуляторное давление

Утро 20 апреля ознаменовалось рядом значимых событий в мире криптовалют: платформа рынков предсказаний Polymarket ведет переговоры о привлечении крупного финансирования, эксплойт протокола Kelp выявил серьезные уязвимости в децентрализованных финансах (DeFi), а глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер столкнулся с обвинениями в предоставлении ложной информации Конгрессу.

На фоне этих новостей основные криптовалюты демонстрировали сдержанную динамику. Биткоин (BTC), согласно данным TradingView, начал день с бокового движения, торгуясь около отметки $74 564. За последние 24 часа его цена колебалась в диапазоне от $73 775 до $76 243. Эфириум (ETH), вторая по капитализации криптовалюта, также демонстрировал стабильность, удерживаясь на уровне $2 283.

Инвестиции и регуляторные барьеры для рынков предсказаний

Платформа Polymarket, специализирующаяся на рынках предсказаний, находится в процессе привлечения $400 млн инвестиций, что может увеличить ее оценку до $1,5 млрд. Это является продолжением успешного октябрьского раунда финансирования, когда Intercontinental Exchange, материнская компания NYSE, инвестировала в проект до $2 млрд. Сейчас Polymarket активно ищет дополнительных стратегических инвесторов, стремясь довести общий объем финансирования до $1 млрд.

Рынок предсказаний привлекает все больше внимания инвесторов. Конкурент Polymarket, платформа Kalshi, в марте привлекла более $1 млрд при оценке в $22 млрд. По объему торгов Kalshi пока опережает Polymarket: $13 млн против $10,57 млн в месяц. Однако обе платформы сталкиваются с серьезным регуляторным давлением. Американские сенаторы активно продвигают законопроект, направленный на запрет спортивных контрактов на таких площадках, что может существенно ограничить их деятельность и потенциал роста.

Эксплойт Kelp и системные риски в DeFi

Взлом протокола ликвидного рестейкинга Kelp на сумму $293 млн стал тревожным сигналом для всей экосистемы децентрализованных финансов. Этот инцидент подчеркнул высокую степень взаимосвязанности и уязвимости DeFi-проектов. Информация об атаке быстро распространилась, вынудив другие крупные протоколы, такие как Aave, Compound и Euler, экстренно приостанавливать операции для предотвращения каскадных последствий.

Михаил Егоров, основатель Curve Finance, отметил, что причиной произошедшего стала небезопасная кросс-чейн архитектура. Подобные эксплойты регулярно подрывают доверие к DeFi и ставят под сомнение безопасность средств пользователей. Для майнеров и инвесторов в DeFi это означает необходимость крайне тщательной проверки протоколов, использования аудированных решений и диверсификации рисков. Участие в новых, непроверенных проектах может быть сопряжено с повышенными рисками потери капитала.

Обвинения в адрес главы SEC

Гэри Генслер, председатель SEC, оказался в центре скандала после обвинений в введении Конгресса в заблуждение относительно классификации криптовалют. В частности, речь идет о его утверждениях, что большинство криптовалют, за исключением Биткоина, являются ценными бумагами. Эти обвинения прозвучали на фоне продолжающихся судебных разбирательств SEC с крупными криптокомпаниями, такими как Ripple и Coinbase, где вопрос о статусе цифровых активов является центральным.

Подобные заявления Генслера вызывают критику со стороны законодателей и участников криптоиндустрии, которые считают, что SEC использует нечеткие определения для расширения своей юрисдикции, препятствуя инновациям и создавая правовую неопределенность. Это создает дополнительное давление на крипторынок и затрудняет его развитие в США.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и СНГ эти события подчеркивают общие тенденции и риски глобального крипторынка. Увеличение инвестиций в перспективные проекты, такие как Polymarket, свидетельствует о растущем интересе к новым моделям использования блокчейна, но также напоминает о необходимости тщательного анализа перед вложениями. Эксплойты в DeFi, подобные инциденту с Kelp, служат напоминанием о критической важности безопасности и аудита смарт-контрактов. Регуляторное давление в США, выраженное в действиях SEC, может повлиять на глобальные тренды регулирования и создать прецеденты, которые в будущем могут быть адаптированы и в других юрисдикциях, включая страны СНГ. Российским майнерам и инвесторам важно следить за развитием регуляторной среды как внутри страны, так и за рубежом, чтобы адаптировать свои стратегии и минимизировать риски.