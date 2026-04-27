Иранский парламентский спикер Мохаммад Багер Галибаф заявил о неиспользованных иранских нефтяных рычагах влияния, пока экспорт через Ормузский пролив снижен на 95% на фоне пикового летнего спроса на бензин в США. Это заявление прозвучало в ответ на утверждения США о их доминировании на энергетическом рынке.

Иранский ответ на энергетические амбиции США

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф выступил с заявлением, которое можно расценить как прямой ответ на утверждения Соединенных Штатов о их влиянии на глобальный энергетический рынок. Галибаф подчеркнул, что у Тегерана остаются значительные, пока не задействованные рычаги давления, в частности, касающиеся экспорта нефти. Его слова прозвучали в контексте того, что текущий объем нефтяных поставок через стратегически важный Ормузский пролив сократился на 95% по сравнению с обычными показателями, в то время как США приближаются к пиковому летнему сезону повышенного спроса на бензин.

Галибаф, являющийся влиятельной фигурой в консервативных кругах Ирана и бывшим командующим Корпусом стражей исламской революции, часто обращается к международному трейдерскому сообществу. Его недавнее выступление стало реакцией на уверенность Вашингтона в своем превосходстве на энергетическом фронте. Он сравнил текущую геополитическую ситуацию с игрой в покер, где ключевую роль играют баланс спроса и предложения.

По мнению иранского политика, летний рост спроса на топливо в США неизбежно приведет к значительному скачку цен для американских потребителей. Это заявление не только подчеркивает потенциал Ирана влиять на мировые нефтяные потоки, но и указывает на уязвимость американского рынка перед внешними факторами.

Стратегические рычаги влияния Ирана

Галибаф детально обрисовал «карты», которыми располагает Иран. Он указал на контроль Тегерана над Ормузским проливом, Баб-эль-Мандебским проливом и прилегающими региональными нефтепроводами. Эти морские пути и инфраструктура являются критически важными для мирового экспорта нефти, и их блокировка или ограничение пропускной способности может иметь катастрофические последствия для глобальной экономики.

При этом, спикер парламента отметил, что частичное давление на Ормузский пролив уже осуществляется, однако возможности для полного перекрытия Баб-эль-Мандеба и трубопроводов пока не задействованы. В свою очередь, США уже начали использовать свои стратегические нефтяные резервы и предпринимают усилия для снижения внутреннего спроса, пытаясь смягчить предстоящий ценовой удар.

В заключение своего выступления, Галибаф иронично заметил, что американцы, вероятно, не откажутся от своих летних отпусков, но им придется столкнуться с последствиями на автозаправках. Его высказывание приурочено к традиционному пику спроса на топливо в США, который обычно наблюдается с мая по сентябрь.

Оценка ситуации от Goldman Sachs

Масштабы потенциального энергетического шока подтверждаются и аналитиками Goldman Sachs. Эксперты банка отметили беспрецедентный характер сбоев в поставках. Общий объем экспорта нефти через Ормузский пролив сократился примерно на 95% от прежних показателей, когда он достигал почти 20 миллионов баррелей в сутки. Добыча нефти на Ближнем Востоке за этот период уменьшилась примерно на 14,5 миллиона баррелей в сутки, что составляет 57% от ранее достигнутых объемов. При этом, запас свободных танкерных мощностей в регионе сократился вдвое, до примерно 130 миллионов баррелей.

Аналитики Goldman Sachs подчеркивают, что дальнейшее восстановление экспорта будет напрямую зависеть от пропускной способности нефтепроводов, наличия свободных танкеров и технических параметров инфраструктуры. По их оценкам, в первые три месяца после возобновления работы будет восстановлено лишь около 70% утраченных мощностей, а за полгода — около 88%. Длительные простои приводят к повреждению месторождений, что может значительно замедлить полное восстановление добычи и экспорта.

Что это значит для майнеров из РФ/СНГ?

Ситуация вокруг Ормузского пролива и потенциальные перебои с поставками нефти могут привести к значительному росту мировых цен на энергоносители. Для майнеров в России и СНГ, где стоимость электроэнергии является ключевым фактором рентабельности, это может иметь двоякие последствия. С одной стороны, рост цен на нефть может привести к общему удорожанию энергоресурсов, что потенциально увеличит операционные расходы. С другой стороны, если рост цен на нефть будет способствовать укреплению рубля или других национальных валют, это может частично компенсировать издержки. Однако, в целом, нестабильность на мировых энергетических рынках всегда несет риски для энергоемких отраслей, включая майнинг, требуя от участников рынка повышенного внимания к ценовой политике поставщиков электроэнергии и возможностям оптимизации затрат.