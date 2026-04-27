Крупнейшие технологические корпорации вкладывают в искусственный интеллект больше, чем мировая индустрия в добычу нефти и газа. Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает рекордный рост инвестиций в дата-центры, что указывает на фундаментальные изменения в глобальном распределении капитала.

Беспрецедентный рост инвестиций в ИИ

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о значительном сдвиге в глобальных инвестиционных приоритетах. Расходы ведущих технологических гигантов на развитие искусственного интеллекта (ИИ) и строительство соответствующей инфраструктуры впервые превысили объемы финансирования, направляемые на добычу нефти и природного газа. Этот тренд, по данным МЭА, является беспрецедентным и свидетельствует о кардинальной переориентации мировых капиталов.

В прошлом году совокупные капитальные затраты пяти крупнейших ИТ-корпораций превысили 400 миллиардов долларов. Аналитики МЭА прогнозируют дальнейший рост: к 2026 году этот показатель может увеличиться еще на 75%. Основная часть этих средств направляется на создание новых центров обработки данных, необходимых для обучения и функционирования сложных моделей ИИ. Таким образом, инфраструктура для вычислительных мощностей становится доминирующей силой в глобальном распределении финансовых потоков.

Контекст и финансовые последствия

Спрос на технологии искусственного интеллекта демонстрирует аналогичную динамику. Разработчики ведущих языковых моделей отмечают трехкратное увеличение числа активных пользователей, а доходы индустрии выросли в пять раз за аналогичный период. Эти метрики убедительно объясняют высокий интерес инвесторов к сектору ИИ.

Масштабы развития отрасли ИИ начинают превосходить внутренние финансовые резервы корпораций. Строительство дата-центров требует колоссальных капиталовложений, и компании уже не могут полагаться исключительно на собственные балансы. Внешнее финансирование через рынки капитала становится критически важным инструментом для поддержания темпов роста. Это означает, что сектор ИИ будет все больше зависеть от настроений инвесторов и макроэкономической конъюнктуры.

Влияние на рынки и перспективы

Рынки долговых обязательств уже отражают этот структурный сдвиг. Объем кредитов, связанных с ИИ, достиг 1,4 триллиона долларов, что делает этот сегмент крупнейшим на рынке корпоративных облигаций США. Такая зависимость имеет и обратную сторону: темпы расширения инфраструктуры и рост энергопотребления станут крайне чувствительными к настроениям инвесторов. Будущее отрасли напрямую зависит от ожидаемой доходности проектов и общей экономической ситуации.

«Понимание энергетических последствий ИИ означает также внимательное наблюдение за экономической траекторией развития технологии», — отмечают представители МЭА.

Влияние сектора ИИ на фондовые рынки становится все более заметным. Компании, связанные с вычислительными технологиями, теперь занимают 45% в структуре капитализации индекса S&P 500. Взрывной рост капитальных затрат и доминирование на рынке долговых обязательств свидетельствуют о новом статусе индустрии. Технологии перестали быть просто трендом, превратившись в определяющий фактор экономического развития.

Что это значит для майнеров из РФ/СНГ?

Рост инвестиций в ИИ и строительство дата-центров напрямую влияет на рынок оборудования и энергетические ресурсы, что имеет значение для майнеров. Увеличение спроса на высокопроизводительные чипы (GPU) и специализированное оборудование для ИИ может привести к дефициту и росту цен на компоненты, которые также используются в майнинге. Кроме того, возрастающее энергопотребление дата-центров ИИ может усилить конкуренцию за доступ к дешевой электроэнергии, что является ключевым фактором для рентабельности майнинговых операций. Майнерам из России и СНГ стоит внимательно отслеживать динамику цен на оборудование и доступность энергоресурсов, а также рассматривать возможности диверсификации мощностей или перехода на более энергоэффективные решения.