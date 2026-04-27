В марте инфляция продовольствия в США достигла 7,9% годовых, что является максимальным скачком за год. Основная причина — удорожание топлива, но эксперты предупреждают о грядущем влиянии цен на удобрения, которые выросли вдвое. Это создает серьезные финансовые трудности для фермеров и угрожает дальнейшим ростом цен на продукты.

Ускорение продовольственной инфляции в США

В марте текущего года Соединенные Штаты столкнулись с заметным ускорением инфляции в секторе продуктов питания и напитков. Согласно последним аналитическим данным, годовой прирост цен в этой категории составил 7,9%, что стало самым значительным скачком за последние двенадцать месяцев. Специалисты аналитического издания The Kobeissi Letter указывают, что основной причиной такого резкого роста в марте стало существенное удорожание топлива. Однако они также предупреждают, что полное влияние возросших цен на удобрения и пластмассы еще не проявилось на полках магазинов, что предвещает дальнейшее усиление ценового давления.

Подорожание топлива, в частности дизельного, напрямую влияет на стоимость транспортировки продуктов от фермерских хозяйств до потребителя, а также на расходы сельскохозяйственной техники. Это создает цепную реакцию, которая в конечном итоге отражается на конечной цене товаров. В то же время, удобрения и пластмассы являются критически важными компонентами в производстве продуктов питания, и их удорожание неизбежно приведет к повышению производственных затрат для фермеров.

Причины роста стоимости продуктов и финансовые вызовы для аграриев

Анализ показывает, что некоторые ключевые сельскохозяйственные продукты и ресурсы продемонстрировали беспрецедентный рост цен. Например, стоимость помидоров за год подскочила на 102%. Овощи в целом подорожали на 90%, а дизельное топливо, необходимое для работы сельскохозяйственной техники и транспортировки, прибавило 88% к своей стоимости. Общий базовый показатель инфляции ускорился на 373 базисных пункта по сравнению с февральскими 4,2%.

Особую тревогу вызывает ситуация с удобрениями. Цена на карбамид, ключевой азотный компонент, увеличилась примерно вдвое с февраля. Сейчас тонна этого популярного азотного удобрения стоит около 900 долларов, что является исторически высоким показателем с 2022 года. Такой уровень цен создает колоссальную нагрузку на фермеров.

Опрос, проведенный Американской федерацией фермерских бюро, выявил серьезные опасения в аграрном секторе. «70% респондентов говорят, что удобрения настолько дороги, что они не смогут купить все необходимое количество», — отмечают в отчете. Это означает, что многие фермеры будут вынуждены сократить объемы использования удобрений, что, в свою очередь, может привести к снижению урожайности и, как следствие, к дальнейшему росту цен на продовольствие.

Сельскохозяйственный сектор уже испытывает финансовые трудности. Количество заявлений о банкротстве по Главе 12 (для фермеров) выросло на 46% и достигло 315 случаев в 2025 году. Это третий год подряд, когда фиксируется рост этого показателя. Экономист Саманта Аюб подчеркивает: «Значительные убытки ожидаются в секторах растениеводства еще один год, и многие сектора животноводства также сокращают маржу». Она добавляет, что четвертый год подряд ожидаемое снижение доходов фермерских хозяйств продолжит создавать нагрузку на сельское хозяйство, усиливая зависимость от кредитных опций, которые становятся все более ограниченными.

Влияние глобальной логистики и перспективы

Проблемы с ценами на химикаты усугубляются перебоями в логистических цепочках, в частности, в Ормузском проливе. Этот морской путь является критически важным узлом для крупных экспортеров химической продукции. Помимо США, прямые риски испытывают Индия и другие аграрные экономики. Дефицит сырья напрямую влияет на решения о посевах в критически важный сезон Хариф, что может иметь долгосрочные последствия для мировых рынков продовольствия.

Дальнейшее сохранение высоких цен на энергоносители и удобрения может привести к сокращению предложения продовольствия на мировом рынке, что неизбежно отразится на потребителях. В условиях, когда фермеры сталкиваются с растущими затратами и ограниченным доступом к кредитам, устойчивость сельскохозяйственного производства оказывается под угрозой.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ?

Хотя представленные данные касаются преимущественно рынка США, рост мировых цен на продовольствие, удобрения и энергоносители имеет глобальное влияние. Российский и СНГ-шный рынки, несмотря на собственное сельскохозяйственное производство, также подвержены мировым тенденциям. Удорожание импортных удобрений и сельскохозяйственной техники, а также рост цен на топливо, могут привести к увеличению производственных затрат для местных аграриев. Это, в свою очередь, может отразиться на ценах на продукты питания для конечного потребителя, а также на экспортном потенциале региона. Майнерам, как и всем потребителям, стоит учитывать, что общее повышение инфляционного давления может влиять на покупательную способность и стоимость жизни, косвенно затрагивая и их финансовое положение.