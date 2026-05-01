Социальная сеть X (бывший Twitter) запустила функцию Smart Cashtags для отслеживания курсов криптовалют и акций, но её создатель Илон Маск одновременно назвал большинство криптопроектов «аферами». Парадокс? Давайте разбираться.

Что не так с привычным взглядом

Казалось бы, интеграция криптовалют в крупную платформу — это шаг к их массовому принятию. Однако сам Илон Маск, который активно поддерживает Dogecoin и инвестировал в Bitcoin через Tesla, заявил, что «большинство криптовалют — это аферы». Это ставит под вопрос мотивы запуска новой функции.

Реальные данные

Smart Cashtags позволяет пользователям X получать интерактивные данные о курсах криптовалют и акций в реальном времени. Среди поддерживаемых активов — Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), а также акции Tesla (TSLA), MicroStrategy (MSTR) и Coinbase (COIN). Функция доступна пока только в веб-версии платформы.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Основные выгодополучатели — трейдеры и инвесторы, которые смогут оперативно отслеживать изменения рынка. Однако для самих криптопроектов заявление Маска может стать ударом по репутации. В редакции MinerWorld отмечают, что такие противоречивые шаги могут снизить доверие к криптовалютам среди новичков.

Российский контекст

Для российских пользователей функция Smart Cashtags может быть полезной, учитывая рост интереса к криптовалютам в стране. По данным ФНС, за последний год число майнеров, зарегистрированных в реестре, увеличилось на 30%. При этом курс рубля к доллару составляет около 90-95 ₽ за $1, что делает криптовалюты привлекательным инструментом для сохранения капитала.

Кроме того, в России активно развивается инфраструктура для майнинга, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽ за кВт·ч.