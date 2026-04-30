Децентрализованная финансовая платформа Wasabi потеряла более $5 млн в результате хакерской атаки. Эксперты PeckShield и CertiK подтвердили факт утечки средств.

Децентрализованная финансовая платформа Wasabi подверглась хакерской атаке, в результате которой неизвестные вывели более $5 млн. Об этом сообщили аналитики компаний PeckShield и CertiK, специализирующихся на блокчейн-безопасности.

Заявление и его автор

Команда PeckShield первой обнаружила аномалии в транзакциях Wasabi и опубликовала предупреждение. "Мы зафиксировали подозрительную активность в сети Wasabi, связанную с выводом крупных сумм", — заявил представитель PeckShield.

Технические или юридические детали

Атака произошла через уязвимость в смарт-контракте платформы. Хакеры воспользовались ошибкой в коде, позволяющей выводить средства без соответствующего разрешения. Общий объём утечки составил $5,3 млн по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.

Сравнение с прошлыми кейсами

Это не первый случай взлома DeFi-платформ в 2024 году. В марте аналогичная атака на протокол Euler привела к потере $200 млн. Однако в случае с Wasabi масштабы ущерба значительно меньше.

Последствия для криптоиндустрии

Атака на Wasabi подчеркивает необходимость усиления безопасности в DeFi-секторе. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные инциденты могут замедлить рост доверия к децентрализованным финансам, особенно среди российских инвесторов, которые уже сталкиваются с ограничениями по ФЗ-259 "О цифровых финансовых активах".