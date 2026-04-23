Приток средств в биткойн-ETF с начала года вышел в плюс

Потоки средств в биржевые фонды (ETF), инвестирующие напрямую в биткойн, с начала текущего года стали положительными. Об этом сообщил Бен Славин, глобальный руководитель отдела ETF в BNY Asset Servicing, в интервью изданию The Block. Это знаковое событие указывает на изменение настроений инвесторов и растущий интерес к криптовалютным инвестиционным продуктам после периода первоначального оттока.

Изначально, после запуска спотовых биткойн-ETF в США в январе 2024 года, наблюдался значительный отток капитала, преимущественно связанный с конвертацией Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в ETF и последующей фиксацией прибыли инвесторами, которые держали акции траста с дисконтом. Однако, по мере стабилизации рынка и появления новых участников, приток средств в другие фонды, такие как iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), начал компенсировать эти оттоки.

Положительная динамика притока средств в биткойн-ETF является важным индикатором институционального принятия криптовалюты. Она демонстрирует, что, несмотря на волатильность рынка, крупные инвесторы и традиционные финансовые учреждения продолжают рассматривать биткойн как привлекательный актив для диверсификации портфеля и хеджирования инфляционных рисков. Увеличение ликвидности и доступности инвестиционных продуктов, таких как ETF, способствует дальнейшей интеграции биткойна в мировую финансовую систему.

Эта тенденция также совпадает с общим ростом интереса к криптовалютам на фоне приближающегося халвинга биткойна, который исторически приводил к росту цены актива из-за сокращения предложения. Инвесторы, вероятно, стремятся занять позиции до того, как эффект халвинга полностью проявится на рынке.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, несмотря на прямую недоступность американских спотовых биткойн-ETF из-за регуляторных ограничений и санкций, эта новость является важным сигналом. Положительный чистый приток средств в ETF свидетельствует об усилении фундаментальных показателей биткойна и росте его привлекательности для институциональных инвесторов по всему миру. Это может способствовать дальнейшему росту цены актива, что косвенно влияет на все рынки, включая те, где торгуются криптовалюты. Майнерам из РФ/СНГ это также выгодно, поскольку рост цены биткойна напрямую увеличивает их доходы, делая майнинг более прибыльным и стимулируя инвестиции в новое оборудование. Увеличение спроса через ETF поддерживает общую капитализацию рынка и его стабильность.

Частые вопросы

Что означает «положительный приток средств» для биткойн-ETF?
Это означает, что с начала года общий объем средств, поступивших в спотовые биткойн-ETF, превысил объем выведенных средств. Это указывает на чистый приток капитала в эти инвестиционные продукты.
Почему это событие важно для рынка криптовалют?
Положительный приток средств в биткойн-ETF является ключевым индикатором растущего институционального интереса и принятия биткойна традиционными финансовыми рынками. Это способствует увеличению ликвидности и стабильности актива.
Как это повлияет на майнеров из России и СНГ?
Рост институционального спроса через ETF может привести к повышению цены биткойна, что напрямую увеличивает доходность майнинга. Это делает инвестиции в майнинговое оборудование более привлекательными для майнеров в регионе.

