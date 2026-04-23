На вторичных рынках акции Anthropic торгуются с подразумеваемой оценкой около $1 трлн, что превышает $880 млрд у OpenAI. Это неожиданное изменение расстановки сил в сфере ИИ.

Anthropic превосходит OpenAI по капитализации на вторичных рынках

На вторичных торговых площадках, таких как Forge Global, акции компании Anthropic, специализирующейся на искусственном интеллекте, демонстрируют впечатляющую динамику, достигая подразумеваемой оценки в районе $1 триллиона. Этот показатель значительно превосходит текущую оценку ее основного конкурента, OpenAI, которая составляет около $880 миллиардов. Подобное развитие событий стало неожиданностью для многих участников рынка, особенно учитывая доминирующее положение OpenAI всего несколько месяцев назад.

Еще три месяца назад мало кто мог предсказать, что Anthropic сможет обойти OpenAI по рыночной капитализации на вторичных рынках. Традиционно OpenAI, поддерживаемая крупными инвестициями от Microsoft, считалась безусловным лидером в гонке ИИ, особенно после выпуска ChatGPT, который произвел революцию в области генеративного ИИ. Однако последние данные свидетельствуют о растущем интересе инвесторов к Anthropic, что может быть связано с ее уникальным подходом к разработке безопасного и этичного ИИ, а также с успешным развитием собственной модели Claude.

Вторичные рынки акций позволяют инвесторам торговать долями компаний до их официального публичного размещения (IPO). Эти платформы часто служат барометром настроений инвесторов и могут указывать на будущие тенденции в оценке компаний. Высокая оценка Anthropic на таких площадках, как Forge Global, подчеркивает уверенность инвесторов в ее долгосрочном потенциале и способности конкурировать с гигантами отрасли. Это также может свидетельствовать о диверсификации инвестиционных портфелей в сфере ИИ, где инвесторы ищут альтернативы уже устоявшимся игрокам.

Хотя оценки на вторичных рынках не всегда точно отражают будущую капитализацию компаний после IPO, они являются важным индикатором интереса и ожиданий. Для Anthropic достижение такой высокой оценки является значительным достижением, подтверждающим ее статус одного из ключевых игроков в быстрорастущей индустрии искусственного интеллекта. Это также создает дополнительное давление на OpenAI, которой предстоит доказать свою способность поддерживать лидерство в условиях усиливающейся конкуренции.

Что это значит для инвесторов и майнеров?

Для инвесторов из России и СНГ, интересующихся технологическим сектором и, в частности, ИИ, рост оценки Anthropic на вторичном рынке является важным сигналом. Он указывает на высокий потенциал роста в сфере искусственного интеллекта, выходящий за рамки уже известных компаний. Хотя прямые инвестиции в акции таких частных компаний могут быть затруднены, это событие подчеркивает общую тенденцию к увеличению капитализации технологических компаний, что может косвенно влиять на смежные рынки, включая криптовалюты, особенно те, которые связаны с децентрализованными ИИ-проектами или вычислительными мощностями.

Для майнеров, особенно тех, кто занимается майнингом криптовалют, связанных с вычислительными ресурсами или децентрализованными сетями ИИ, эта новость может указывать на потенциальный рост спроса на GPU-майнинг в будущем. Развитие мощных ИИ-моделей требует огромных вычислительных ресурсов, что может привести к увеличению спроса на специализированное оборудование и, как следствие, на майнинг, использующий эти ресурсы. Хотя прямая связь не всегда очевидна, общий бум в ИИ-секторе создает благоприятный фон для развития технологий, требующих значительных вычислительных мощностей.