Минфин США настаивает на регулировании крипторынка

Министр финансов США Скотт Бессент обратился к Сенату с призывом ускорить принятие всеобъемлющего законодательства, регулирующего рынок криптовалют. Выступая перед Подкомитетом Сената по финансовым услугам и общему управлению, Бессент подчеркнул, что такое регулирование критически важно для сохранения лидирующих позиций США в мировой финансовой системе и укрепления статуса доллара как основной резервной валюты. Это заявление прозвучало в рамках рассмотрения бюджетного запроса Министерства финансов на 2027 финансовый год, предложенного администрацией президента Дональда Трампа.

В ходе слушаний один из сенаторов, входящий в Сельскохозяйственный комитет, упомянул недавнюю статью Бессента в Wall Street Journal, посвященную политике в отношении криптовалют, и выразил поддержку законопроекту о структуре рынка, который был одобрен Сельскохозяйственным комитетом в январе. Бессент акцентировал внимание на необходимости американского лидерства в области цифровых активов, проводя параллели с банковской системой и рынком ценных бумаг. «Когда Соединенные Штаты лидируют в передовых практиках, безопасности и надежности финансового мира — будь то наша банковская система, наши ценные бумаги или теперь цифровые активы — для США важно быть лидером», — заявил он.

Стратегическое значение цифровых активов

Министр финансов представил лидерство США в сфере цифровых активов не только как экономический, но и как вопрос национальной безопасности. По его мнению, это укрепит главенствующую роль доллара в качестве глобальной резервной валюты и позволит интегрировать криптовалютную деятельность в существующие внутренние рамки по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципы «знай своего клиента» (KYC). Бессент также охарактеризовал цифровые активы как ключевую платежную технологию, назвав блокчейн «платежной магистралью», где доминирование Америки является достижимым и необходимым. «Мы являемся технологическим лидером в мире. Мы должны быть лидером в платежах в мире», — добавил он.

Эти заявления отражают более широкую стратегию администрации Трампа, направленную на развитие импульса, заданного законом GENIUS Act, который регулирует стейблкоины и был подписан в июле 2025 года. Цель состоит в том, чтобы создать четкую и предсказуемую регуляторную среду, которая будет способствовать инновациям внутри страны, а не выталкивать их за рубеж.

Текущее состояние законодательного процесса

Путь к принятию комплексного закона о структуре крипторынка остается сложным и фрагментированным. В июле 2025 года Палата представителей одобрила «Закон о ясности цифровых активов» (CLARITY Act) большинством голосов (294 против 134), после чего документ был передан в Банковский комитет Сената в сентябре того же года.

Параллельно Сельскохозяйственный комитет Сената в январе 2026 года продвинул свою версию законопроекта — «Закон о посредниках в сфере цифровых товаров» — по партийному принципу (12 голосов «за» против 11 «против»). Этот законопроект предусматривает расширение полномочий Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по регулированию спотовых рынков цифровых товаров. Для того чтобы окончательный законопроект попал на стол президента, версии обеих палат должны быть согласованы. Банковский комитет Сената пока не назначил дату рассмотрения, отложив этот вопрос из-за сосредоточенности на жилищном законодательстве. Сенатор на слушаниях признал необходимость обеспечения полного состава и адекватного финансирования CFTC до достижения окончательного соглашения.

В своей статье от 8 апреля в Wall Street Journal, на которую ссылались в ходе слушаний, Бессент предупредил, что регуляторная неопределенность вынуждает разработчиков криптопроектов переезжать в юрисдикции с более ясными правилами, приводя в пример Абу-Даби и Сингапур. «Растущая доля крипторазработок переместилась в места с четкими правилами», — написал Бессент, добавив, что «преимущества размещения в США редко перевешивали риски».

Что это значит для майнеров и криптоиндустрии в РФ/СНГ

Хотя обсуждаемые законодательные инициативы касаются непосредственно США, их принятие может оказать значительное влияние на глобальный крипторынок, включая Россию и страны СНГ. Стандартизация регулирования в крупнейшей экономике мира способна задать тон для других юрисдикций, повлиять на ликвидность, инвестиционные потоки и общие настроения на рынке. Для майнеров это может означать как потенциальное ужесточение требований к KYC/AML со стороны международных бирж и сервисов, так и, в долгосрочной перспективе, стабилизацию рынка и приток институциональных инвестиций, что может положительно сказаться на ценах активов. Однако, пока США борются за внутреннее регулирование, российские и СНГ-майнеры продолжают работать в условиях собственной, часто меняющейся, регуляторной среды, где вопросы легализации майнинга и налогообложения остаются ключевыми. Успех или провал американских инициатив будет внимательно отслеживаться, поскольку они могут стать прецедентом для формирования подходов к регулированию цифровых активов по всему миру.