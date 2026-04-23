Криптовалютная биржа FTX, находящаяся в процессе банкротства, продала свою долю в стартапе Cursor за $200 000 в 2023 году. Сейчас эта доля оценивается в $3 миллиарда.

Упущенная прибыль: FTX продала долю в Cursor за бесценок

Банкротная управляющая компания, занимающаяся активами обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, совершила сделку, которая теперь вызывает серьёзные вопросы. В 2023 году была продана доля в стартапе Cursor всего за 200 000 долларов США. Примечательно, что на текущий момент эта же доля оценивается в ошеломляющие 3 миллиарда долларов, что указывает на колоссальную упущенную прибыль в размере 2,9998 миллиарда долларов.

Стартап Cursor, специализирующийся на разработке инструментов для программирования на базе искусственного интеллекта, значительно вырос в стоимости благодаря инвестициям и стратегическому партнёрству. Ключевым фактором стало участие в раунде финансирования, возглавляемом венчурным фондом Gigafund, который тесно связан с Илоном Маском и его компанией SpaceX. Именно эта связь и последующая оценка Gigafund привели к резкому увеличению стоимости Cursor, что, в свою очередь, драматически повысило ценность доли, ранее принадлежавшей FTX.

Продажа активов FTX в рамках процедуры банкротства всегда была сложным процессом, направленным на максимизацию возврата средств кредиторам. Однако данный случай подчёркивает риски и сложности оценки неликвидных или развивающихся активов в условиях ограниченного времени и информации. Решение о продаже доли в Cursor было принято до того, как стартап получил широкое признание и значительные инвестиции, которые привели к его текущей оценке.

Этот инцидент ставит под сомнение эффективность и дальновидность управления активами в процессе банкротства FTX. Хотя целью было быстрое высвобождение средств для кредиторов, такая значительная разница между ценой продажи и текущей рыночной стоимостью актива может вызвать недовольство среди пострадавших инвесторов и кредиторов, которые надеялись на максимальное возмещение своих потерь. Подобные ситуации подчёркивают, насколько сложно точно оценить потенциал молодых технологических компаний, особенно в быстро меняющихся секторах, таких как искусственный интеллект.

Что это значит для криптосообщества и майнеров?

Для российского и СНГ-криптосообщества, а также для майнеров, эта новость является очередным напоминанием о волатильности и непредсказуемости рынка, а также о важности тщательной оценки активов. Хотя напрямую это не влияет на майнинговые операции, инцидент с FTX и Cursor демонстрирует, как быстро может меняться стоимость активов, будь то акции стартапов или криптовалюты. Для инвесторов и кредиторов FTX это означает потенциальное недополучение значительной суммы, которая могла бы быть направлена на погашение долгов. Для майнеров, которые часто инвестируют в новые проекты или токены, это служит уроком о необходимости глубокого анализа перед принятием инвестиционных решений, особенно в отношении активов с высоким потенциалом роста, но и с высокой неопределённостью.