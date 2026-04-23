Криптовалютная биржа OKX активизирует свою экспансию на рынок США, интегрируя решение BitGo для внебиржевых расчетов. Это позволит институциональным клиентам снизить требования к предварительному финансированию и повысить эффективность работы с цифровыми активами.

OKX углубляет интеграцию с американским рынком через BitGo

Ведущая мировая криптовалютная биржа OKX объявила о стратегическом шаге, направленном на укрепление своих позиций в Соединенных Штатах. Компания интегрировала решение для внебиржевых расчетов от BitGo, известного поставщика услуг по хранению цифровых активов и безопасности. Это партнерство призвано значительно упростить процесс торговли для институциональных инвесторов в США, снижая необходимость в предварительном депонировании средств на биржевых счетах.

Интеграция с BitGo позволяет клиентам OKX проводить сделки, сохраняя свои активы на безопасных счетах BitGo, а не напрямую на бирже. Такой подход минимизирует риски контрагента и повышает безопасность средств, что является критически важным фактором для крупных институциональных игроков. Это особенно актуально в условиях повышенного внимания регуляторов к безопасности клиентских активов на централизованных платформах.

Данное сотрудничество является частью более широкой стратегии OKX по расширению своего присутствия на американском рынке. Ранее компания уже демонстрировала свои амбиции, инвестировав в ICE (Intercontinental Exchange), материнскую компанию Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и оператора криптоплатформы Bakkt. Эти шаги подчеркивают стремление OKX соответствовать строгим регуляторным требованиям США и предлагать продукты, ориентированные на институциональных клиентов.

BitGo, в свою очередь, является одним из ключевых игроков в сфере институциональных решений для цифровых активов, предлагая широкий спектр услуг, включая квалифицированное хранение, мультиподписные кошельки и внебиржевые расчеты. Их технологии обеспечивают высокий уровень безопасности и соответствия нормативным требованиям, что делает их привлекательным партнером для крупных бирж, стремящихся работать с институционалами.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Для институциональных инвесторов в США это партнерство открывает новые возможности для более безопасной и эффективной торговли на OKX, снижая операционные риски. Уменьшение требований к предварительному финансированию может стимулировать приток капитала на платформу, что потенциально увеличит ликвидность и глубину рынка для определенных торговых пар.

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ, несмотря на то что новость напрямую не касается их операционной деятельности, она является важным индикатором глобальных тенденций. Усиление институционального присутствия на криптовалютном рынке США обычно приводит к повышению его стабильности и легитимности в долгосрочной перспективе. Это может способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры и принятию криптовалют на мировом уровне, что в конечном итоге позитивно скажется на всем криптопространстве, включая рынки СНГ. Кроме того, подобные интеграции демонстрируют растущий спрос на безопасные и регулируемые решения для хранения и торговли цифровыми активами, что может повлиять на стандарты безопасности и для других бирж, доступных в регионе.