К 2026 году фишинг, дипфейки в реальном времени и атаки на цепочки поставок станут основными векторами кибератак, предупреждает аналитик CertiK. Эти методы представляют серьёзную угрозу для криптоиндустрии и её пользователей.

Усиление киберугроз: фишинг и дипфейки в центре внимания

По прогнозам старшего аналитика компании CertiK, специализирующейся на кибербезопасности, Натали Ньюсон, к 2026 году основными инструментами злоумышленников станут фишинг, дипфейки, генерируемые в реальном времени, а также атаки на цепочки поставок. Эти векторы угроз представляют значительную опасность для цифровой инфраструктуры, включая криптовалютную сферу, и требуют повышенного внимания со стороны как компаний, так и индивидуальных пользователей.

Фишинг, как метод социальной инженерии, продолжает оставаться одним из наиболее эффективных способов получения конфиденциальных данных. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои техники, создавая всё более убедительные поддельные веб-сайты, электронные письма и сообщения, имитирующие легитимные источники. Цель таких атак — обманом заставить жертву раскрыть логины, пароли, ключи доступа к криптовалютным кошелькам или другую чувствительную информацию. В контексте криптовалют, фишинговые атаки часто нацелены на пользователей децентрализованных бирж, NFT-маркетплейсов или популярных криптосервисов, где потеря доступа может привести к необратимой утрате активов.

Дипфейки в реальном времени: новая эра мошенничества

Особую тревогу вызывает развитие технологии дипфейков, особенно их применение в реальном времени. Если ранее дипфейки использовались преимущественно для создания поддельных видеороликов, то теперь они могут быть применены для имитации голоса и видеоизображения человека во время видеозвонков или голосовых сообщений. Это открывает новые, крайне опасные возможности для мошенников, позволяя им выдавать себя за руководителей компаний, партнёров или даже членов семьи. Например, злоумышленник может использовать дипфейк голоса генерального директора для авторизации мошеннической транзакции или получения доступа к критически важным системам. В криптоиндустрии это может быть использовано для компрометации мультисиг-кошельков или получения контроля над аккаунтами с высоким уровнем доступа.

Уязвимость цепочек поставок и их влияние на криптоиндустрию

Атаки на цепочки поставок представляют собой ещё одну серьёзную угрозу. Этот тип атак направлен на компрометацию программного обеспечения или аппаратных компонентов на любом этапе их разработки или распространения. В результате, вредоносный код может быть внедрён в легитимные продукты, которые затем используются множеством компаний и частных лиц. Для майнеров и пользователей криптовалют это означает риск использования скомпрометированного программного обеспечения для майнинга, кошельков или торговых платформ. Например, обновление прошивки ASIC-майнера, заражённое вредоносным ПО, может перенаправлять часть хешрейта на пулы злоумышленников или даже полностью выводить оборудование из строя. Подобные инциденты уже происходили в прошлом, и с усложнением цепочек поставок риски только возрастают.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ

Для российских и СНГ-пользователей криптовалют эти тенденции означают необходимость усиления бдительности и применения комплексных мер безопасности. Учитывая активное развитие крипторынка в регионе и рост числа пользователей, злоумышленники будут активно использовать перечисленные методы. Рекомендуется всегда проверять подлинность источников информации, использовать двухфакторную аутентификацию (2FA) для всех аккаунтов, критически относиться к любым запросам на передачу конфиденциальных данных и регулярно обновлять программное обеспечение. Майнерам следует особенно внимательно относиться к источникам прошивок и ПО для управления оборудованием, предпочитая официальные каналы и проверяя целостность загружаемых файлов. Осведомлённость о новых угрозах и применение превентивных мер станут ключевыми факторами для защиты цифровых активов в условиях растущей киберпреступности.