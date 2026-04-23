Meta сокращает штат ради ИИ-приоритетов

Компания Meta Platforms, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, объявила о планах по сокращению около 8000 рабочих мест. Это решение является частью масштабной реструктуризации, направленной на усиление фокуса на разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта. Генеральный директор Марк Цукерберг неоднократно подчёркивал, что ИИ станет ключевым фактором трансформации различных отраслей, включая сферу труда, и компания стремится занять лидирующие позиции в этой области.

Предстоящие увольнения, которые затронут примерно 10% от общего числа сотрудников Meta, станут вторым крупным раундом сокращений за последние несколько месяцев. В ноябре прошлого года компания уже уволила около 11 000 человек, что стало крупнейшим сокращением штата в её истории. Эти меры свидетельствуют о стремлении Meta к повышению операционной эффективности и перераспределению ресурсов в пользу стратегически важных направлений. Цукерберг в своих внутренних обращениях к сотрудникам отмечал, что 2023 год будет «годом эффективности», подразумевая оптимизацию расходов и сосредоточение на ключевых проектах.

Переориентация на искусственный интеллект не случайна. В условиях растущей конкуренции и замедления роста рекламных доходов, Meta ищет новые драйверы развития. ИИ рассматривается как фундаментальная технология, способная улучшить пользовательский опыт в существующих продуктах, таких как персонализация ленты новостей и таргетирование рекламы, а также создать совершенно новые возможности в рамках метавселенной. Инвестиции в ИИ включают разработку передовых моделей машинного обучения, создание новых инструментов для разработчиков и интеграцию ИИ-функций в аппаратные продукты компании, такие как VR-гарнитуры.

Несмотря на значительные инвестиции в метавселенную, которая пока не приносит ожидаемой отдачи, Meta продолжает верить в долгосрочный потенциал этой концепции. Однако текущие экономические реалии и давление со стороны инвесторов вынуждают компанию более прагматично подходить к распределению капитала. Сокращение штата позволяет высвободить средства и ресурсы, которые будут направлены на ускоренное развитие ИИ-направлений, способных принести более быструю и ощутимую отдачу.

Что это значит для крипторынка и майнеров?

Хотя новость напрямую не связана с криптовалютами или майнингом, она отражает общие тенденции в технологическом секторе. Крупные IT-корпорации активно инвестируют в ИИ, что может косвенно влиять на рынок оборудования. Например, повышенный спрос на высокопроизводительные графические процессоры (GPU) для ИИ-вычислений может создавать конкуренцию с майнерами, использующими GPU для добычи некоторых альткоинов. Однако для майнеров биткоина, использующих ASIC-устройства, прямого влияния не ожидается. Для российского и СНГ-рынка это означает, что глобальные технологические тренды продолжают формировать будущие рынки труда и инвестиционные приоритеты, где ИИ занимает центральное место. Инвесторам стоит обратить внимание на проекты, связанные с децентрализованным ИИ, которые могут получить дополнительный импульс на фоне централизованных инициатив гигантов.