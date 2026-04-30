Сооснователь Twitter и Block Джек Дорси считает биткоин инструментом борьбы с банковским контролем и зависимостью от платежных систем вроде Visa и Mastercard.

Сооснователь Twitter и компании Block Джек Дорси в своём выступлении на конференции Bitcoin 2024 заявил, что биткоин — это не просто цифровые деньги, а инструмент против банковского контроля и зависимости от посредников вроде Visa и Mastercard. По его словам, криптовалюта позволяет людям напрямую управлять своими финансами без участия третьих сторон.

Кто, сколько, когда

Джек Дорси, чьё состояние Forbes оценивает в $4,5 млрд, активно инвестирует в биткоин через свою компанию Block. В 2021 году Block приобрела биткоины на $220 млн по цене около $50 тыс. за монету. Сейчас компания продолжает развивать экосистему вокруг криптовалюты, включая платежный сервис Cash App и аппаратные кошельки.

Как это работает технически

Биткоин использует технологию блокчейн — децентрализованную базу данных, где каждая транзакция записывается в публичный реестр. Это позволяет проводить платежи напрямую между пользователями без участия банков или платежных систем. Комиссии в сети биткоин составляют в среднем $1-3 за транзакцию, что значительно ниже, чем у традиционных финансовых посредников.

Реакция конкурентов

Крупные банки и платежные системы пока скептически относятся к биткоину. Visa и Mastercard продолжают доминировать на рынке, обрабатывая более 200 млрд транзакций в год. Однако некоторые финансовые институты, такие как JPMorgan и Fidelity, уже начали предлагать клиентам доступ к криптовалютам через свои платформы.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

В России, где промышленный тариф на электроэнергию в регионах вроде Иркутской области и Хакасии составляет 3-5 ₽ за кВт·ч, майнинг биткоина остаётся прибыльным даже после халвинга. По данным ФНС, в реестр майнеров уже зарегистрировано более 1,5 тыс. компаний. При этом курс биткоина в рублях остаётся стабильным — около 5,5 млн ₽ за монету по курсу ЦБ РФ 90-95 ₽ за $1.

В редакции MinerWorld отмечают, что заявления Дорси могут ускорить принятие биткоина как альтернативы традиционным финансовым системам, особенно в странах с высокой инфляцией и ограниченным доступом к банковским услугам.