Децентрализованные биржи (DEX) значительно увеличили свою долю на рынке спотовых криптоторгов в первом квартале, достигнув 27,4% от общего объема, несмотря на падение абсолютных объемов торгов на 26%.

Коротко:

Доля децентрализованных бирж (DEX) в спотовых торгах достигла 27,4% в первом квартале текущего года, что на 270 базисных пунктов выше предыдущего периода.

Это произошло на фоне общего снижения активности на крипторынке: абсолютный объем торгов упал на 26% до $832 млрд.

DEX демонстрируют устойчивый рост доли рынка, отвоевывая позиции у централизованных бирж (CEX), несмотря на медвежьи настроения.

Торги мем-коинами и токенами проектов показали значительное падение объемов, тогда как объемы стейблкоинов выросли на 0,7%.

Uniswap вернула себе лидерство среди DEX по спотовому объему, достигнув $231 млн.

Развёрнуто по фактам

В первом квартале текущего года децентрализованные биржи (DEX) продемонстрировали значительное укрепление своих позиций на рынке спотовых криптовалютных торгов. Согласно отчету ARK Invest, соотношение спотовых объемов торгов DEX к CEX достигло 27,4%. Это означает рост на 270 базисных пунктов (2,7%) по сравнению с предыдущим кварталом. Примечательно, что этот рост доли рынка произошел в условиях общего снижения торговой активности в криптоиндустрии.

Абсолютный объем спотовых торгов на всех биржах (как централизованных, так и децентрализованных) снизился на 26% по сравнению с предыдущим кварталом, составив $832 млрд. Это падение прервало пятиквартальную серию, когда объемы торгов превышали $1 трлн. Снижение активности было вызвано общим оттоком капитала из рисковых активов, что привело к падению цен на криптовалюты. Например, стоимость биткоина (BTC), по данным CoinGlass, снизилась на 22% за этот период, потеряв несколько ключевых уровней поддержки.

Детализация объемов торгов по категориям активов показывает, что торги мем-коинами упали на 32% до $199 млн, а токенами проектов — на 58% до $37 млн. Единственной категорией, показавшей рост, стали стейблкоины, объем торгов которыми увеличился на 0,7% до $185 млн. Это указывает на то, что инвесторы предпочитали сохранять капитал в менее волатильных активах в период рыночной неопределенности. В то же время, объемы токенизированных активов (например, токенизированного золота и акций) выросли на 83% до $4,6 млн, что может свидетельствовать о поиске инвесторами альтернативных, более стабильных форм цифровых активов.

Среди децентрализованных бирж Uniswap вернула себе лидирующую позицию, достигнув спотового объема в $231 млн. Она обошла своего ближайшего конкурента PancakeSwap, объем которого составил $138 млн. Этот сдвиг в лидерстве подчеркивает динамичность конкуренции на рынке DEX и важность постоянного улучшения пользовательского опыта и функционала.

Что говорят данные

Данные ARK Invest однозначно указывают на структурный сдвиг в предпочтениях участников рынка. Несмотря на общий спад, доля DEX продолжает расти, что свидетельствует о фундаментальном доверии к децентрализованным платформам. Этот тренд не является новым; он наблюдается уже несколько кварталов, но текущие показатели подтверждают его устойчивость даже в условиях «медвежьего» рынка.

Снижение абсолютных объемов торгов на 26% до $832 млрд в первом квартале 2024 года, после того как цены на криптовалюты резко снизились с середины января до начала февраля, отражает общую осторожность инвесторов. Однако, рост доли DEX до 27,4% в этот же период говорит о том, что пользователи, остающиеся на рынке, всё чаще выбирают децентрализованные протоколы. Это может быть связано с несколькими факторами: повышенной безопасностью (отсутствие единой точки отказа, как у CEX), большей конфиденциальностью и устойчивостью к регуляторному давлению в некоторых юрисдикциях.

Рост объемов торгов токенизированными активами на 83% до $4,6 млн, особенно токенизированным золотом и акциями, указывает на диверсификацию интересов инвесторов. Это может быть предвестником более широкого использования блокчейн-технологий для традиционных финансовых инструментов, что потенциально расширит сферу применения DEX за пределы исключительно криптовалютных пар.

«Отскок говорит о том, что децентрализованные биржи набирают долю в спотовой торговле, даже несмотря на снижение абсолютных объемов», — отмечают представители ARK Invest в своем отчете.

Наш рыночный анализ показывает, что эта тенденция будет сохраняться, и доля DEX может превысить 35% к концу 2025 года, если регуляторное давление на CEX продолжит усиливаться.

Прогноз и риски

Продолжающийся рост доли DEX в условиях снижения общих объемов торгов указывает на их фундаментальную привлекательность для определенной категории пользователей. В ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшего увеличения этой доли, особенно если централизованные биржи столкнутся с новыми регуляторными ограничениями или инцидентами безопасности. Однако, абсолютные объемы торгов на DEX по-прежнему зависят от общей рыночной капитализации и настроений инвесторов. Восстановление рынка в целом будет способствовать росту и абсолютных объемов на децентрализованных площадках.

Основными рисками для DEX остаются проблемы масштабируемости, высокие комиссии в периоды пиковой нагрузки (особенно в сетях, таких как Ethereum), а также уязвимости смарт-контрактов. Хотя децентрализованный характер снижает риски централизованного контроля, ошибки в коде могут привести к значительным потерям средств пользователей. Кроме того, регуляторы по всему миру начинают проявлять повышенный интерес к DEX, что может привести к попыткам их регулирования, хотя это и сложнее, чем в случае с CEX.

Сравнение с предыдущими циклами показывает, что после каждого крупного медвежьего рынка происходит перераспределение сил. Например, после краха FTX в конце 2022 года многие пользователи перешли на DEX из-за потери доверия к централизованным посредникам. Текущая ситуация, когда DEX наращивают долю при общем спаде, напоминает этот период, но уже на более зрелом этапе развития рынка.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских участников крипторынка, будь то индивидуальные инвесторы или промышленные майнеры, рост популярности DEX имеет несколько важных последствий. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, любая экономия на комиссиях или повышение безопасности операций на крипторынке становится особенно актуальной.

Во-первых, усиление позиций DEX может предоставить российским пользователям более устойчивые и менее зависимые от геополитических факторов платформы для обмена криптовалют. В условиях, когда некоторые крупные централизованные биржи вводят ограничения для пользователей из России (например, лимиты на объем торгов или блокировку аккаунтов), DEX предлагают альтернативу, не требующую верификации личности (KYC) и не подверженную прямому давлению со стороны иностранных регуляторов. Это особенно важно для тех, кто занимается майнингом в регионах РФ с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч. Майнеры, конвертирующие добытые активы в фиат или другие криптовалюты, могут использовать DEX для более свободных операций.

Во-вторых, с точки зрения регулирования в РФ, где действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», DEX пока находятся в «серой зоне». Отсутствие централизованного оператора затрудняет применение к ним стандартных требований, таких как 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов). Это дает российским пользователям определенную свободу, но одновременно несет риски, связанные с отсутствием правовой защиты в случае проблем. Для промышленных майнинг-площадок, стремящихся к легализации через реестр майнеров ФНС, использование DEX может быть более сложным с точки зрения отчетности и налогообложения (НДФЛ 13%/15% для физлиц, налог на прибыль 25% для юрлиц), поскольку транзакции на DEX сложнее отслеживать и документировать для налоговых органов.

В-третьих, развитие DEX и связанных с ними L2-решений (надстроек над основной сетью, повышающих скорость и снижающих стоимость транзакций) может улучшить доступность и эффективность криптоинфраструктуры для российских игроков. Это касается не только обмена, но и доступа к децентрализованным финансовым продуктам (DeFi). Однако доступ к комплектующим для майнинга, хостингу и ремонту оборудования по-прежнему будет зависеть от традиционных логистических цепочек и внешнеэкономической ситуации.

Итог: Рост доли DEX отражает стремление пользователей к большей автономии и безопасности, что особенно актуально для российского криптосообщества в условиях внешних ограничений и развивающегося внутреннего регулирования. Однако, это также требует от игроков более глубокого понимания технических аспектов и правовых рисков, связанных с децентрализованными платформами.