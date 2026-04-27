Глобальный дефицит гелия, вызванный атаками на катарский газовый комплекс и российскими экспортными ограничениями, создает серьезные проблемы для индустрии искусственного интеллекта. Этот критически важный ресурс необходим для производства полупроводников и охлаждения дата-центров, что ставит под угрозу планы технологических гигантов по расширению вычислительных мощностей. Ситуация усугубляется централизованным производством гелия и длительными сроками восстановления инфраструктуры.

Критическая зависимость ИИ от редких ресурсов

Индустрия искусственного интеллекта (ИИ), которую инвесторы традиционно ассоциируют с программным обеспечением и значительными капиталовложениями, сталкивается с неожиданными вызовами. Ведущие технологические компании планируют инвестировать около 650 миллиардов долларов в капитальные затраты к 2026 году, а их акции торгуются на исторических максимумах. Однако за цифровым фасадом скрывается уязвимая производственная база. Развитие вычислительных мощностей для ИИ напрямую зависит от доступности таких компонентов, как трансформаторы, аккумуляторы, пропускная способность электросетей и, что особенно важно, гелий.

Гелий играет ключевую роль в производстве полупроводников, используясь для охлаждения серверных систем и обнаружения утечек в высокотехнологичном оборудовании. Глобальное предложение этого инертного газа крайне централизовано, что делает рынок уязвимым к геополитическим и производственным потрясениям. По данным Геологической службы США, мировое производство гелия в 2025 году достигнет примерно 190 миллионов кубических метров. При этом США, Катар и Россия совместно обеспечивают около 84% всего объема поставок.

Удары по Катару и их последствия

Крупнейший экспортер гелия – Катар, который ежегодно поставляет около 63 миллионов кубических метров, что составляет треть мирового объема. Основная часть катарского гелия проходит через промышленный комплекс Рас-Лаффан. Однако 18 марта произошел ракетный удар по этому комплексу, что привело к серьезным сбоям в поставках. Государственная компания QatarEnergy объявила форс-мажор по долгосрочным контрактам на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), что напрямую влияет и на поставки гелия, поскольку он является побочным продуктом добычи газа.

«QatarEnergy ожидает, что ущерб ее промышленному комплексу Рас-Лаффан, нанесенный в результате ракетных ударов 18 и 19 марта 2026 года, обойдется примерно в 20 миллиардов долларов недополученной выручки в год, а восстановление займет до пяти лет, что повлияет на поставки на рынки Европы и Азии».

Этот инцидент не только привел к немедленному сокращению поставок, но и вызвал опасения по поводу долгосрочной стабильности рынка. Прогнозируемые убытки в 20 миллиардов долларов ежегодно и срок восстановления до пяти лет указывают на то, что дефицит гелия может стать хронической проблемой, серьезно замедляя развитие ИИ-инфраструктуры по всему миру.

Российские ограничения и инфраструктурный кризис

Ситуация усугубилась в апреле, когда российское правительство ввело строгий контроль за экспортом гелия до конца 2027 года. Официально эта мера объясняется необходимостью удовлетворения внутренних потребностей страны. Гелий критически важен для производства волоконно-оптических компонентов для боевых беспилотников, что подчеркивает его стратегическое значение. Россия, наряду с Катаром и США, является одним из ключевых игроков на мировом рынке гелия, и ее ограничения на экспорт дополнительно сокращают глобальное предложение.

Нехватка гелия является частью более широкого инфраструктурного кризиса, затрагивающего высокотехнологичные отрасли. Дефицит электрооборудования, такого как трансформаторы, уже замедляет строительство новых дата-центров. По оценкам, около половины новых американских дата-центров сталкиваются с задержками из-за проблем с поставками электрооборудования. Это создает «идеальный шторм» для индустрии ИИ, где спрос на вычислительные мощности растет экспоненциально, а возможности для их развертывания ограничены доступностью базовых ресурсов.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для майнеров криптовалют, особенно тех, кто использует ASIC-оборудование, дефицит гелия может иметь косвенные, но ощутимые последствия. Хотя гелий напрямую не используется в майнинговых установках, он критичен для производства полупроводников, из которых состоят чипы ASIC. Замедление производства чипов из-за нехватки гелия может привести к увеличению сроков поставок нового оборудования, росту цен на него и, как следствие, к снижению рентабельности майнинга. Кроме того, проблемы с охлаждением дата-центров, где часто размещаются крупные майнинговые фермы, могут привести к дополнительным операционным расходам или ограничениям на расширение мощностей.

Инвесторам в криптовалюты и технологический сектор следует учитывать эти риски. Замедление развития ИИ-инфраструктуры может повлиять на общие настроения на рынке высоких технологий, а также на спрос на криптовалюты, которые все чаще интегрируются в ИИ-проекты. Ограничения на экспорт гелия из России также могут создать дополнительные сложности для компаний, зависящих от этого ресурса, в странах СНГ, вынуждая их искать альтернативные, возможно, более дорогие источники поставок.