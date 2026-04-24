CFTC отстаивает федеральный статус рынков предсказаний

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предприняла очередной шаг в своей борьбе за юрисдикцию над рынками предсказаний, подав иск против штата Нью-Йорк. Это действие является частью более широкой стратегии федерального регулятора, направленной на противодействие попыткам отдельных штатов классифицировать деятельность рынков предсказаний как азартные игры, подпадающие под местное регулирование. CFTC настаивает на том, что эти платформы должны регулироваться на федеральном уровне как деривативы.

Ранее CFTC уже подавала аналогичные иски против других штатов, включая Северную Каролину. Суть спора заключается в фундаментальном расхождении во взглядах на правовую природу рынков предсказаний: федеральный регулятор рассматривает их как инновационные финансовые инструменты, позволяющие участникам делать ставки на исход будущих событий (например, выборов или экономических показателей), в то время как некоторые штаты склонны приравнивать их к традиционным азартным играм, требующим лицензирования и надзора на уровне штата. Этот конфликт создает правовую неопределенность для операторов таких платформ и их пользователей.

Контекст и последствия для крипторынка

Хотя рынки предсказаний могут показаться отдельной нишей, их регулирование имеет прямое отношение к более широкому крипторынку. Многие децентрализованные рынки предсказаний (например, Augur, Polymarket) работают на блокчейне, используя криптовалюты для ставок и расчетов. Таким образом, прецеденты, создаваемые в ходе этих судебных разбирательств, могут повлиять на то, как будут регулироваться другие децентрализованные финансовые (DeFi) продукты и услуги, особенно те, которые имеют элементы «ставок» или «прогнозирования».

Позиция CFTC подчеркивает стремление федеральных органов власти сохранить контроль над инновационными финансовыми инструментами, предотвращая фрагментацию регулирования на уровне штатов. Это может быть воспринято как положительный сигнал для разработчиков блокчейн-проектов, поскольку единый федеральный подход потенциально может упростить соблюдение нормативных требований по сравнению с необходимостью адаптироваться к правилам каждого отдельного штата. Однако, если штаты одержат верх, это может привести к созданию «лоскутного одеяла» из различных региональных правил, что усложнит деятельность для компаний, работающих на национальном уровне.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ, следящих за мировыми тенденциями в крипторегулировании, данная ситуация демонстрирует сложность и многогранность правового поля в отношении новых финансовых технологий. Хотя прямого влияния на регулирование криптовалют в СНГ эти американские судебные процессы не оказывают, они служат примером того, как традиционные регуляторы пытаются адаптировать существующие законы к инновационным продуктам. Это подчеркивает важность четкого и последовательного регулирования для развития криптоиндустрии. В России и других странах СНГ вопросы классификации криптоактивов и децентрализованных приложений также остаются предметом дискуссий, и опыт США может быть учтен при формировании собственной нормативной базы. Для майнеров, работающих с ASIC-оборудованием, это напоминание о том, что правовая среда постоянно меняется, и важно следить за новостями, чтобы понимать потенциальные риски и возможности, связанные с развитием криптоиндустрии в целом.