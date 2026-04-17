В Москве успешно завершился Blockchain Forum 2026

В столице России, на территории выставочного центра «Крокус Экспо», успешно состоялся Blockchain Forum 2026. Это мероприятие подтвердило свой статус крупнейшего события в российской криптоиндустрии и заняло значимое место среди ключевых мировых площадок, посвящённых криптовалютам, технологии Web3, цифровым активам и искусственному интеллекту. Форум привлёк внимание широкой аудитории, собрав 16 388 участников со всего мира, что подчёркивает его международное значение и растущий интерес к блокчейн-технологиям.

Мероприятие предоставило уникальную возможность для обмена опытом и знаниями между ведущими экспертами, разработчиками, инвесторами и представителями регулирующих органов. Обсуждались актуальные вопросы развития децентрализованных финансов (DeFi), невзаимозаменяемых токенов (NFT), метавселенных и перспектив интеграции искусственного интеллекта в блокчечейн-решения. Значительное внимание было уделено вопросам регулирования крипторынка, что особенно актуально для России и стран СНГ, где законодательная база в этой сфере активно формируется.

В рамках форума были представлены инновационные проекты и стартапы, демонстрирующие потенциал блокчейн-технологий в различных отраслях экономики. Участники имели возможность ознакомиться с новейшими разработками в области майнингового оборудования, программного обеспечения для управления криптоактивами и решений для обеспечения безопасности блокчейн-сетей. Дискуссии охватывали широкий спектр тем, от технических аспектов масштабирования блокчейнов до макроэкономического влияния цифровых валют на мировую финансовую систему.

Особое внимание было уделено вопросам, связанным с развитием инфраструктуры для майнинга, включая энергоэффективные решения и использование возобновляемых источников энергии. Представители майнинговых компаний делились опытом оптимизации производственных процессов и обсуждали вызовы, с которыми сталкивается отрасль в условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры и ужесточения требований к энергопотреблению. Для майнеров, особенно в условиях российского климата, где доступны значительные энергетические ресурсы, подобные форумы являются ценной площадкой для поиска новых партнёров и изучения передовых технологий.

«Blockchain Forum 2026 стал важной вехой для развития криптоиндустрии в регионе», — отметил один из организаторов.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Проведение такого масштабного мероприятия в Москве свидетельствует о растущем интересе и потенциале развития криптоиндустрии в России и странах СНГ, несмотря на существующие регуляторные сложности. Это создаёт благоприятную почву для появления новых проектов, привлечения инвестиций и формирования квалифицированных кадров в сфере блокчейн-технологий. Для инвесторов и предпринимателей из региона форум открывает доступ к актуальной информации о трендах рынка, возможностях для сотрудничества и пониманию перспектив государственного регулирования. Участие в подобных событиях позволяет быть в курсе последних инноваций и адаптировать свои стратегии в соответствии с меняющейся реальностью крипторынка.