Согласно данным платформы прогнозирования Polymarket, участники рынка оценивают вероятность возвращения нормального движения через Ормузский пролив к концу мая 2026 года на уровне 73%. Этот показатель отражает ожидания трейдеров относительно стабилизации ситуации в одном из ключевых морских коридоров мира.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом, является стратегически важным маршрутом для транспортировки нефти и газа. Любые перебои в движении через этот пролив могут оказать значительное влияние на мировые цены на энергоносители и, как следствие, на экономическую ситуацию в целом.

Polymarket, децентрализованная платформа для торговли прогнозами, позволяет пользователям делать ставки на исход различных событий. В данном случае речь идет о вероятности нормализации движения через пролив, что является важным индикатором для участников энергетического рынка.

Что это значит для России и стран СНГ? Стабилизация ситуации в Ормузском проливе может положительно сказаться на ценах на нефть и газ, что, в свою очередь, может повлиять на экономическую ситуацию в странах, зависящих от экспорта энергоресурсов. Для майнеров это также может означать снижение затрат на электроэнергию, если цены на энергоносители снизятся.