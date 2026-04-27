Крупная майнинговая компания Bitmine продолжает активно накапливать Ethereum, инвестировав $236 млн за последние 10 месяцев, в то время как другие игроки рынка сокращают свои криптоактивы. Это происходит на фоне заявлений Тома Ли из Fundstrat о потенциале ETH как защитного актива.

Майнинговая компания Bitmine, один из заметных игроков на рынке добычи криптовалют, значительно увеличила свои резервы в Ethereum (ETH). За последние десять месяцев фирма приобрела более 5 миллионов ETH, что эквивалентно примерно 236 миллионам долларов США. Эта стратегия выделяет Bitmine на фоне общего тренда, поскольку большинство компаний, управляющих цифровыми активами, в последнее время приостановили или сократили накопление криптовалют в своих казначействах.

Инвестиционная активность Bitmine совпадает с недавними заявлениями Тома Ли, управляющего партнера и руководителя отдела исследований Fundstrat Global Advisors. Ли выразил мнение, что Ethereum может служить «активом военного времени» (wartime store of value), подчеркивая его потенциал как средства сохранения стоимости в периоды геополитической нестабильности и экономических потрясений. Это утверждение подкрепляет стратегию Bitmine, которая, по всей видимости, рассматривает ETH как долгосрочный и устойчивый актив.

Стратегия Bitmine и рыночный контекст

Решение Bitmine активно наращивать позиции в Ethereum выглядит особенно смелым, учитывая текущую волатильность рынка цифровых активов и общую осторожность институциональных инвесторов. В то время как многие компании предпочитают фиксировать прибыль или диверсифицировать риски, Bitmine демонстрирует уверенность в фундаментальных показателях и перспективах роста второй по капитализации криптовалюты. Закупка 5 миллионов ETH за такой короткий срок свидетельствует о значительных финансовых возможностях компании и её стратегическом видении.

Интересно отметить, что традиционно майнинговые компании фокусируются на добыче биткоина и часто используют ETH для диверсификации портфеля или в качестве средства для оплаты операционных расходов. Однако такой масштабный объем инвестиций в Ethereum со стороны Bitmine может указывать на изменение приоритетов или на глубокую убежденность в предстоящих обновлениях сети Ethereum, таких как переход на Proof-of-Stake (The Merge) и последующие улучшения масштабируемости и эффективности. Эти технологические изменения могут значительно повысить привлекательность ETH для долгосрочных инвесторов.

Почему Ethereum привлекает внимание?

Заявления Тома Ли о роли Ethereum как «актива военного времени» не случайны. В условиях глобальной неопределенности инвесторы ищут активы, способные сохранять покупательную способность и быть относительно независимыми от традиционных финансовых систем. Децентрализованный характер Ethereum, его широкое применение в DeFi, NFT и Web3-проектах, а также ограниченная эмиссия после The Merge, делают его привлекательным кандидатом на роль такого актива. В отличие от фиатных валют, подверженных инфляции и политическим решениям, ETH предлагает альтернативную систему ценностей.

Кроме того, экосистема Ethereum продолжает активно развиваться, привлекая разработчиков и пользователей. Постоянные инновации, такие как решения второго уровня (Layer 2), направленные на снижение комиссий и увеличение пропускной способности, укрепляют позиции Ethereum как ведущей платформы для децентрализованных приложений. Это создает прочную основу для роста стоимости ETH в долгосрочной перспективе, что, вероятно, и учитывает Bitmine в своей инвестиционной стратегии.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для майнеров и инвесторов из России и стран СНГ активность Bitmine и заявления Тома Ли служат важным индикатором. Продолжающееся накопление Ethereum крупными игроками рынка, несмотря на общую осторожность, может сигнализировать о сильной вере в долгосрочный потенциал актива. Для майнеров, особенно тех, кто работает с оборудованием для добычи ETH (хотя после перехода на PoS майнинг ETH стал неактуален, но многие майнеры переключились на другие монеты, используя аналогичное оборудование), это напоминание о важности диверсификации портфеля и внимательного отслеживания фундаментальных изменений в блокчейн-проектах. Инвесторам стоит рассмотреть Ethereum как потенциальный элемент долгосрочной стратегии, особенно в контексте его роли как децентрализованного и устойчивого актива в условиях глобальной экономической нестабильности. Однако всегда следует помнить о рисках, присущих криптовалютному рынку, и проводить собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.